Vysočina Fest láká fanoušky do Jihlavy na Mirai i Chinaski. Už od čtvrtka

/FOTO, VIDEO/ Chinaski, No name, Mňága a Žďorp, Mirai i Olympic. To je pouze výběr některých kapel, které vystoupí od čtvrtka do soboty v Amfiteátru Jihlava na letošním ročníku Vysočina Festu. Areál pořadatelé otevřou pro účastníky poprvé od čtvrtečních čtrnácti hodin stejně jako v pátek. Na závěrečný sobotní program pak budou brány otevřené už od půl druhé odpoledne, zábava vždy potrvá až do pozdních nočních hodin.

Kapela Mirai na Vysočina Festu 2022 | Video: se souhlasem Hitrádia Vysočina