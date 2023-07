/VIDEO, FOTOGALERIE/ Největší multižánrový festival na Vysočině, příznačně pojmenovaný Vysočina Fest, začal ve čtvrtek 6. července úderem druhé hodiny odpolední. V amfiteátru letního kina v Jihlavě si ho lidé mohou užít až do soboty.

Vysočina Fest nabídne během tří dnů koncerty více než čtyř desítek interpretů z Česka i zahraničí. | Video: Deník/Adéla Poláčková

Při devátém ročníku festivalu se v Jihlavě představí přes čtyřicet interpretů z Česka i zahraničí. Návštěvníci už měli možnost poslechnout si největší hvězdu, kapela The Rasmus vystoupila hned první den festivalu. Na pódiích ale byly také skupiny No Name, Chinaski nebo třeba Mňága a Žďorp.

V pátek vystoupí například Ivan Mládek se svým banjo bandem, Michal Hrůza či Mirai. V sobotu pak bude hlavní hvězdou Olympic. Do Jihlavy lákají i skupiny Jelen, Mig21 nebo Poetika.

Zdroj: Deník/Adéla Poláčková

Pořadatelé očekávají, že návštěvnost Vysočina Festu bude nižší než v předchozích letech, i tak to bude v řádu tisíců lidí. „Chodilo deset, dvanáct tisíc, letos očekáváme kolem sedmi, osmi tisíc,“ předpověděl před akcí pořadatel Pavel Vlašín.

Vstupné v letošním roce podražilo, show je ale skvělá. „Chceme, aby audiovizuální zážitek byl na té nejvyšší úrovni, na tom nešetříme. Tak to děláme od začátku, vždy jsme chtěli mít velký, hezký festival a aby to dobře hrálo. Na tom si dáváme záležet,“ uzavřel pořadatel.