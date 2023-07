/FOTO, VIDEO/ Největšímu multižánrovému festivalu na Vysočině, který se tradičně koná v jihlavském amfiteátru a nese název Vysočina Fest, přálo počasí. Tisíce návštěvníků si jeho devátý ročník užily na sto procent.

Od čtvrtka do soboty se v krajském městě Vysočiny představilo přes čtyřicet interpretů z Česka i zahraničí, oproti předchozím létům se jména účinkujících výrazně obměnila.

Líbil se zejména hlavní host, skupina The Rasmus z Finska, ale také Olympic, Mirai, No Name, Chinaski nebo třeba Jelen.

Vstupné oproti minulým ročníkům podražilo, show byla ale skvělá. „Chceme, aby audiovizuální zážitek byl na té nejvyšší úrovni, na tom nešetříme. Tak to děláme od začátku, vždy jsme chtěli mít velký, hezký festival a aby to dobře hrálo. Na tom si dáváme záležet,“ sdělil Deníku již dříve Pavel Vlašín z pořadatelského týmu.