„Moc nás to mrzí, ale radnice je v tomto případě prakticky bezmocná. O to víc ,že město Ždírec má u České spořitelny veškeré účty a pobočka spořitelny sídlí v budově městského úřadu,“ sdělil starosta Ždírce Bohumír Nikl. Jak dodal, snaží se radnice ve Ždírci situaci zachránit jednáním s vedením České spořitelny, jejím ombudsmanem a některými senátory. „Jenže problém je, že stát nemá ve spořitelně žádný podíl, takže jednání jsou zřejmě zbytečná,“ povzdechl si starosta s tím, že zrušení pobočky České spořitelny bude problém hlavně pro starší obyvatele.

„Nicméně máme od České spořitelny aspoň slib že ve městě zůstane zachovaný bankomat a časem, zřejmě příští rok k němu spořitelna připojí i takzvaný vkladomat. Nejbližší pobočka spořitelny je zatím otevřena v Chotěboři nebo až v Hlinsku. Konkrétně radnice ve Ždírci uvažuje zda vůbec ponechá u spořitelny ještě svoje účty,“ dodal starosta. Pro některé obyvatele Ždírce je zrušení spořitelny překvapením.

„Spořitelna ve Ždírci končí, to ani netuším. Hlavně pro lidi, kteří nemají internetové bankovnictví to bude problém. A nejde jen o Ždírec. Co vesnice v okolí? Máme příbuzné ve Studenci, pro ně už cesta do Ždírce do spořitelny nebyla jednoduchá. Teď budou muset jezdit až do Chotěboře,“ reagovala na informaci Iva Blažíčková ze Ždírce. Jak dodala, nejde jen o spořitelnu. „Spořitelna je jen špička ledovce. Mám dojem, že venkov je stále víc opomíjený ze strany úřadů a institucí. Ruší se autobusy, mizí lékařská péče, zavírají se prodejny, zubaře neseženete, ruší se banky,“ posteskla si Iva Blažíčková. Stejný dojem má i starosta Nikl.

Úřady a služby se vzdalují

„Sledujeme rok co rok, jak se nám vzdalují úřady a služby. Obce vedly boj o zachování finančních úřadů. Úřad práce má u nás kancelář pronajatou za symbolickou částku, teď mizí spořitelna. Mluví se o zrušení stavebního úřadu, nevím, jak to bude dál,“ dodal starosta Nikl. Stejné problémy má i starosta Přibyslavi Martin Kamarád. „Byli jsme seznámeni s důvody ukončení pobočky, což je dlouhodobě se snižující návštěvnost na pobočce, ale ten krok pro město není dobrý. Napsali jsme České spořitelně dopis a obrátili jsme se na kancelář jejího ombudsmana,“ popsal svoje zkušenosti starosta Přibyslavi a dodal." Ani tento krok nám nepomohl.".

Ze Ždírce ale neodchází jen spořitelna. Bankomat ve městě zrušila i Moneta Money bank. „Zrušení toho bankomatu nechápu. Napsali jsme Monetě dotaz proč to udělali, ale vůbec s námi nekomunikuje,“ konstatoval starosta. Podle mluvčí Money bank Lenky Mičkové se bankomat ve Ždírci opravdu ruší. „Ano, jedná se o zrušení provozu bankomatu z důvodu dlouhodobé plánované optimalizace sítě. Jedním z hlavních faktorů tohoto našeho rozhodnutí bylo přihlédnutí k vytíženosti a využívání konkrétního bankomatu," upřesnila Mičková. Jak dodala, mohou klienti ve Ždírci využít internetového bankovnictví a také mobilní aplikace Smart Banka.

Podle mluvčího České spořitelny Lukáše Kropíka rušení pobočky vždy předchází analýza chování klientů v konkrétním místě. Když nedojde k růstu zájmu o danou pobočku, může spořitelna přistoupit k jejímu zrušení.

„Bohužel návštěvnost naší pobočky ve Ždírci nad Doubravou se v posledních letech pohybovala v řádu jednotek klientů za den, a to zejména v důsledku rostoucího internetového bankovnictví, které dnes již využívají téměř dva miliony našich klientů,“ zdůraznil Kropík. Podle jeho informací se návštěvnost pobočky ve Ždírci pohybovala v řádu jednotlivců denně. Jak upřesnil Kropík ve Ždírci zůstane klientům dostupný bankomat na adrese Školní 500, kde mohou vybírat hotovost nebo zadávat příkazy k úhradě, například platit složenky. „V případě potřeby budou klientům připraveni pomoci bankéři v nedaleké pobočce Chotěboř, na adrese Krále Jana 310,“ dodal Kropík.

Zavřít mohou i další pobočky

Co se týče poboček na Vysočině, tak podle Kropíka v celém kraji nyní provozuje Česká spořitelna více než dvě desítky poboček, které budou nadále v provozu. „Samozřejmě tato situace se může změnit ve chvíli, kdy z našich kontinuálních analýz vyplyne, že využívání některé pobočky v této oblasti klesne například na úroveň jednotek klientů denně,“ podotkl Kropík.

V posledních zhruba pěti letech byla uzavřena například pobočka České spořitelny na sídlišti Březinky v Jihlavě. K dalšímu rušení poboček došlo v Brtnici na Jihlavsku, a také v Hrotovicích a Okříškách na Třebíčsku, pak přibyla ještě Žirovnice na Pelhřimovsku a naposledy na jaře letošního roku Přibyslav, v srpnu to bude Ždírec nad Doubravou. Obecním samosprávám nepomohly proti zavření poboček stížnosti ani petice.

Ruší i Komerční banka

Svoje pobočky neruší jen Česká spořitelna, ale také Komerční banka. Karanténa spojená s koronavirem urychlila plán na rušení některých menších poboček Komerční banky. Do konce srpna jich zavře 64, což je pětina dosavadního počtu. Často jde o pobočky, které banka dočasně zavřela hned v polovině března. „Od září budeme disponovat 241 pobočkami a tento stav neplánujeme v nejbližší době měnit. Pobočky mají do budoucna sloužit především jako odborná poradenská centra se zaměřením na řešení životních situací našich klientů, například financování bydlení, spotřebitelské financování, spoření a investice či pojištění,“ říká mluvčí Komerční banky Pavel Zubek.

Podle informací Komeční banky se ruší pobočky ve městech Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava centrum, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Světlá nad Sázavou a Třešť.

Rušení poboček bank v menších městech je zřejmě trend do budoucna. „My máme u Komerční banky účet a budeme s bankou dál jednat, zda nám bude moci poskytnout některé služby. Například nechá v Novém Městě bankomat který umožní vkládání peněz. Poté se rozhodneme, zda ponecháme účet města u této banky," informoval starosta Nového Města Michal Šmarda.

Na některých dalších pobočkách pak Komerční banka ruší podle Zubka pokladny, přestávají tedy pracovat s hotovostí. Současně navyšuje počet vkladomatů, aby lidem (především podnikatelům) dál umožnila vkládání hotovosti. „K instalaci bankomatů s možností vkladu dochází postupně na všech místech, kde bankomaty provozujeme. Prioritou jsou lokality, kde bude pobočka uzavřena nebo skončí provoz pokladní služby,“ upřesňuje Zubek. Momentálně lze vkládat hotovost už do skoro 400 z celkového počtu 796 bankomatů Komerční banky.

Zrušené pobočky České spořitelny v posledních letech na Vysočině

Brtnice, Hrotovice, Okříšky, Žirovnice, Jihlava Březinky, Křižanov, Černovice,

letos Přibyslav a Ždírec nad Doubravou

Zdroj: ČS Filip Hrubý

Rušené pobočky Komeční banky

Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava centrum, Kamenice nad Lipou,

Ledeč nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Světlá nad Sázavou, Třešť

Zdroj: Komeční banka Pavel Zubek