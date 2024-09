Množství vody, které očekáváme, je významné. Lidé by se měli chovat v následujících dnech rozumně, zajistit rodinu a své blízké, řekl hejtman Vítězslav Schrek po čtvrtečním zasedání povodňové komise Kraje Vysočina.

Předpověď počasí hovoří o tom, že kraj na pomezí Čech a Moravy čekají čtyřdenní silné deště. Pro téměř celou Vysočinu platí extrémní stupeň nebezpečí povodní a nejvyšší varování před silnými dešti. Pořadatelé venkovních akcí už většinu z nich zrušili, města naopak už začínají chystat pytle s pískem a další opatření proti velké vodě.

V Jihlavě zasedla povodňová komise Kraje Vysočina, po jejím skončení hejtman Vítězslav Schrek informoval, že nekritičtějším dnem bude zřejmě sobota. Lidé, kteří již historicky byli ohroženi povodní, by měli mít sbalená evakuační zavazadla s dostatkem vody, plošnou evakuaci hejtmanství zatím vyhlásit neplánuje. „Do zítra má vytrvale pršet, voda by se měla vsakovat do půdy. S nástupem pátečního večera by se měl přidat i silný vítr, který může situaci komplikovat. Asi nejkritičtější očekáváme sobotu, kdy bude spadlé vody hodně a navíc se očekává dalších 50 milimetrů srážek,“ informoval hejtman.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ze stránek Kraje Vysočina: ZDE

Povodňová komise má k dispozici animační mapy s vysokou pravděpodobností a má tak celkem jasnou představu, jak se bude počasí vyvíjet. Hasiči jsou v pohotovosti, někteří už se dali do práce. Připravené jsou i další záchranné složky nebo armáda. „Máme připravený pro případ potřeby i krizový štáb,“ podotkl hejtman.

Povodňový štáb si aktualizovat kontakty na patnáct povodňových komisí na Vysočině, zkontroloval funkčnost komunikačních kanálů a doporučil, aby byly všude zkontrolované všechny povodňové plány. Aktuální otázkou je, jak informovat veřejnost o situaci během následujících čtyř dní.

Ve Velkém Meziříčí už stojí podél Balinky protipovodňová stěna. V Třebíči, Humpolci, Moravských Budějovicích a dalších městech, kde mají lidé historickou zkušenost s povodněmi, se hráze aktuálně budují. Na dalších místech plní pytle pískem. Hasičský sbor nabízí možnost zapůjčení pytlovaček písku pro obce, které o ně zažádají.

Velkou pomocí jsou i sbory dobrovolných hasičů. „Dobrovolní hasiči zajišťují povodňovou hlásnou službu, prochází problémová místa, o kterých moc dobře vědí, čistí mostní propustky,“ vyjmenoval ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec.

Kromě toho pokračuje upouštění vody z velkých přehrad, konkrétně z Víru, Vranova a Mostiště. „Kapacita je v tuto chvíli dostatečná, upouští se i z menších nádrží, které nehrají tak velkou roli a jde o preventivní opatření,“ dodal hejtman s tím, že se připravují i Dalešice, Trnávka, Pilská nádrž a Břevnice.