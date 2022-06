Téměř patnáct procent všechno skotu v České republice mají na starosti vysočinští chovatelé. Vyplývá to z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem. „Na Vysočině jsou chovy skotu v mezikrajském srovnání druhé nejvyšší. Stejnou příčku Vysočina obsadila i co do počtu chovaných prasat,“ uvedla Štěpánka Vampolová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě.