Shodují se lidé napříč Vysočinou na dotaz, jaký letos volí vánoční stromek. Stále populárnější je i prodej stromků z plantáží. „Letos je to už šestý rok, co sem chodíme. Líbí se nám, že si můžeme stromek sami vybrat. Volíme vždycky stříbrné smrky, jsou nejhezčí a oproti jedlím tolik neopadávají,“ konstatovala jedna ze zákaznic na plantáži Vendula Jeřábková.

Sezóna už odstartovala v Ohrazenici na Třebíčsku. Plantáž s vánočními stromky zde dlouhodobě provozuje rodina Pekárkových, letos už je to jejich osmnáctá sezóna. Prodej začíná vždy čtyři víkendy před Vánoci. „Stromky prodáváme od roku 2002. Za dobu co prodáváme vidím, že je o ně jednou tak velký zájem. Mnozí ze zákazníků oceňují hlavně to, že sem mohou přijít a sami si vybrat, který strom chtějí a my jim ho poté uřízneme,“ komentovala majitelka plantáže Marie Pekárková.

Lidé mohou vybírat z několika druhů. Pokud svého šampiona nenajdou, nemusí zoufat. Pekárkovi totiž vlastní ještě druhou plantáž nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou. „Na obou mámě na výběr černé borovice, stříbrné smrky a různé druhy jedlí. Jen v Příložanech jich je více, protože tam máme větší pozemek,“ upřesnila Pekárková.

Na prodej se pomalu připravují také na Žďársku. „Začínáme řezat první stromy a prodej startuje desátého prosince. Trvá až do Vánoc, protože se někdy stane, že zákazníci chodí i na Štědrý den. Na výběr máme borovice, stříbrné smrky a jedle. Nejvíce se berou jedličky a stříbrňáky, ale i borovice jsou populární,“ přemítal pěstitel vánočních stromků Jiří Sysel z Bobrové na Novoměstsku.

Kvůli tradičnímu vánočnímu prvku si lidé do kapes hlouběji nesáhnou. „Ceny jsou u nás i nadále stejné, smrk stojí dvě stě korun, borovice dvě stě padesát, stříbrňák za tři sta padesát a jedle se pohybují v rozmezí od tři sta padesáti do pěti set korun. Letos máme nejvíc práce se smrky, protože hodně pršelo a dost vyrostly,“ dodal Sysel.

Kde také koupit vánoční stromek?



Třebíčsko:

Příložany: od 21.11. každou sobotu od 14:00



Ohrazenice: od 22.11. každou neděli od 14:00

Druhy: jedle, borovice černé, stříbrné smrky



Žďársko:

Bobrová: od 5.12. - 24.12. 2020

Druhy: borovice, jedle, stříbrné smrky



Havlíčkobrodsko:

Sobíňov: od 10. 12. 2020

Druhy: smrky



Pelhřimovsko/Jihlavsko

Horní Cerekev: 5.12. - 23.12. 2020

Druhy: jedle, smrky, borovice

Usnadnit lidem výběr vánočních stromků se snaží v Sobíňově na Havlíčkobrodsku. Obecní úřad tam každoročně nakupuje smrky z prořezávky, které poté prodává místním. „Letos prodej zahájíme desátého prosince. Stromků máme jen omezené množství takže si mohou vybrat především naši obyvatelé. Máme to tak nastavené už několik let, je to taková služba lidem. Nechceme na tom nějak bohatnout, proto jeden stromek stojí šedesát korun,“ vysvětlil starosta Sobíňova Miloš Starý.

Na sezónu se připravují i v Horní Cerekvi. Místní firma zde prodává stromky už skoro dvacet let.

„Zhruba do pátého prosince se prodej pomalu rozjíždí. Poté si u nás mohou lidé vybírat až do třiadvacátého prosince. Máme otevřeno vždy od osmi do dvaceti hodin. Nově letos prodáváme i o víkendu, na prodej stromků se totiž vztahuje výjimka ze zákona. Máme na výběr jedle, smrčky a borovičky. Ceny jsou u nás stejné, obecně u nás mohou lidé bez problému sehnat stromky do pět seti korun, záleží podle druhu a velikosti. Nabízíme i stromky v květináčích,“ sdělil obchodní ředitel firmy Abies Robert Šíma.

Zatímco někteří hledají vždy co nejvyšší stromek, jiní dokážou ocenit i ty malé. „Jéé, ten je unikátní. Ten by se mi líbil mami,“ zvolala tříletá Šárka poté, co na plantáži uviděla asi třiceticentimetrovou sazenici smrčku stříbrného.

I když se ceny příliš nemění, přesto se najdou lidé, kteří chodí pytlačit stromy do lesa. „Už to není taková hrůza jako v minulosti, ale pořád ty případy zaznamenáváme. Jde především o rušnější místa, například u silnic nebo parkovišť v lese,“ popsal hajný Jaroslav Šíma z Třebíčska.

Lesníci se proti zlodějům snaží bojovat. „Stromky buď stříháme a nebo je stříkáme speciální chemickou směsí. Jehličnan poté začne zapáchat. Před Vánoci vždy ve spolupráci s policií hlídáme i neoprávněné vjezdy do lesů. Pokud někoho chytíme, jde o přestupek, kdy dotyčnému hrozí pokuta a ztratí body, protože platí obecný zákaz vjezdu do lesa ,“ vysvětlil Šíma.

Pytlačení stromků je většinou přestupkem, protože vzniká škoda pod hranicí deset tisíc korun. „Nic to ale nemění na faktu, že pokud někoho přistihneme dvakrát po sobě u krádeže, stává se to okamžitě trestným činem,“ uvedl Šíma.