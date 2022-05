Jak upřesnil, firmy zřejmě zjistily, že nemohou dostát podmínkám soutěže s ohledem na neustále se měnící ceny materiálu na trhu. „V současné době to není nic neobvyklého a děje se to na mnoha stavbách,“ dodal hejtman.

Protože ze soutěže odešli všichni účastníci, kraj v současné době nemá koho oslovit a tak podle hejtmana zvažuje vypsat další soutěž. Jednou z firem byla například Metrostav Infrastructure, která přišla s nejnižší cenou, skoro tři sta šedesát milionů. Firma Metrostav již v dubnu podle České tiskové kanceláře oznámila, že dobrovolně odstupuje ze soutěže. Jako důvod uvedla vlekoucí se tendr a prudce rostoucí ceny materiálů a jejich nedostatek v důsledku války na Ukrajině.

Stavba obchvatu Jihlavy: Metrostav se nezachoval seriózně, říká hejtman Schrek

Zadávací řízení s předpokládanou hodnotou zakázky 455 milionů korun zahájil kraj 21. května 2021 s termínem pro podání nabídek do 28. června 2021. Řízení se táhlo mimo jiné kvůli námitkám a odvoláním účastníků. Jak řekl Deníku hejtman Schrek, kraj se na tuto stavbu chystá vyhlásit novou soutěž, v pořadí třetí a zaktualizuje rozpočet stavby. Ovšem upozornil, že ve hře jsou evropské dotace. Podle dřívějších informací měly dotace činit skoro čtvrt miliardy.Slíbenou dotaci na obchvat by mohl kraj čerpat na práce, které budou provedené do konce příštího roku.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy zahrnuje propojení silnic první třídy 38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy) a silnice druhé třídy 405. Původně chtěla krajská samospráva postavit najednou obchvat Jihlavy měřící 5,5 kilometru, stavbu později rozdělila na dvě části kvůli průtahům ve výběrovém řízení na dodavatele. Oznámení o zahájení nového zadávacího řízení zveřejnil kraj ve věstníku loni v květnu. Výběr firmy letos zopakoval podle doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).