Noví radní vesměs pokračují v tématech, která nastolili jejich předchůdci. „Jsem spokojený, že pokračují v projektech, které jsme započali. Na nějaký komentář je poměrně brzy. Nechme jim nějaký čas a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet,“ svěřil se bývalý náměstek hejtmana pro oblast majetku a současný opoziční zastupitel Martin Kukla (ANO 2011).

Určité výhrady ale má už teď. „Nejsem úplně spokojený s transparentností a dodržování termínů. My jsme se vždy snažili nechat ostatním alespoň týden na prostudování všech materiálů. Bylo to teď vidět i na zastupitelstvu, kdy koaliční smlouvu dostali všichni kromě opozice. Jsou tam ale teprve krátce a věřím, že se to časem naučí,“ komentoval Kukla.

ŘEDITEL HEJTMANEM. Jednou z projednávaných položek bylo vypsání výběrového řízení na pozici ředitele domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, kterou do 20. listopadu zastával Vítězslav Schrek (ODS). „Vhledem k tomu, že jsem se stal uvolněným členem zastupitelstva Kraje Vysočina, dochází k neslučitelnosti těchto funkcí. Výběrové řízení vyhlásíme v nejbližších dnech,“ prozradil nový vysočinský hejtman.

Tato pracovní pozice bude jen na dobu určitou. „Pan hejtman bude mít právo se po ukončení uvolnění pro výkon veřejné služby vrátit zpět na své místo,“ vysvětlil Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

KŮROVEC NA VYSOČINĚ. Došlo i na vyřízení žádostí majitelů lesů, které zasáhla kůrovcová kalamita, o finanční kompenzaci. „Sešlo se nám jich celkem 199 v celkovém objemu přes třináct a půl milionu korun. Na pokrytí této částky využijeme prostředky z fondu strategických rezerv,“ prozradila první náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

Podobný program běží po celé České republice, na Vysočině ale lidé žádají o nejvíce peněz. „Ve srovnání s ostatními kraji jsme opravdu velmi vytížení. Souvisí to i s rozsahem kůrovcové kalamity na našem území,“ informovala Hajnová.

ZLEPŠENÍ STAVU SILNIC. Hned několik bodů programu se týkalo dopravy. „Schválili jsme například zadání veřejných zakázek na stavební práce. První se týká rekonstrukce průtahu Uhelnou Příbramí na Havlíčkobrodsku, další pak opravy silnice v Golčově Jeníkově,“ popsal Schrek.

Třebíčští se pak dočkají nového kruhového objezdu. „Vznikne v průmyslové zóně na výjezdu na Pocoucov. Stavba začne v průběhu příštího roku a odhadované náklady jsou kolem třinácti milionů korun, přičemž většinu těchto nákladů nese město Třebíč,“ pokračoval Schrek.

VÍCE PENĚZ PRO KNIHOVNU. Havlíčkův Brod bude na provoz Krajské knihovny Vysočiny přispívat o něco vyšší částkou, než se původně plánovalo. „Schválili jsme rozpočtové opatření, na základě kterého bude město přispívat na provoz knihovny zvýšenou částkou. Nově je to deset milionů korun za rok,“ uvedl Schrek.

Jak Deníku sdělil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS), jde pouze o první rok provozu tohoto zařízení. „V rozpočtu s tím počítáme. Máme ale s krajem uzavřenou smlouvu, že po roce fungování knihovny tuto částku přehodnotíme dle skutečných nákladů,“ nastínil brodský starosta další vývoj.

KRAJSKÝ ROZPOČET. Odpoledne pak přišla řeč i na rozpočet na příští rok. „Plánujeme ho schvalovat na posledním letošním zastupitelstvu, tedy 22. prosince. Budeme vycházet z předpokládaného výsledku hospodaření v letošním roce, které vychází velmi pozitivně,“ přiblížil Schrek.

Před novými radními stojí velká výzva. Tou je, jak se vypořádat s nastupující ekonomickou krizí. Na účtu Kraje Vysočina jsou dvě miliardy naspořené v předchozích letech blahobytu, které výrazně pomohou. „Rozpočet je připravený na investice. Uvidíme, jakou budou mít naši následovníci odvahu,“ nechal se slyšet Kukla.

Ostatně to potvrdil i hejtman Schrek. „Je to rozhodně dobrý základ pro to, abychom s nám mohli pracovat pro příští rok. Byť je v tuto chvíli velmi nejasný,“ uzavřel Schrek.

Nové složení Rady kraje:

Vít Schrek (ODS) – hejtman

Hana Hajnová (Piráti) – první náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

Vladimír Novotný (ČSSD) – druhý náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví

Miroslav Houška (KDU-ČSL) – náměstek hejtmana pro oblast financí a dopravy

Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu) – náměstek hejtmana pro oblast zemědělství a životního prostředí

Jan Břížďala (Piráti) – radní pro oblast školství

Karel Janoušek (STO) – radní pro oblast majetku

Jan Tourek (KDU-ČSL) – radní pro oblast sociálních věcí

Roman Fabeš (Starostové pro Vysočinu) – radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče