Vítězství sice putovalo do Karlovarského kraje, ale stříbro vybojoval domácí Pavel Ouhel. Třetí skončil Václav Kopta z Plzeňského kraje.

Kromě samotného rodea, ve kterém se posádka snažila projet stanovenou trať sypačem v co nejrychlejším čase, jsme lidem nabídli i ukázky techniky a cestářského zázemí. | Foto: Poskytla KSÚS Vysočiny

/FOTO/ Krajské město hostilo Mistrovství České republiky v cestářském rodeu. Silničáři z celé republiky měřili síly v praktických dovednostech. „Kromě samotného rodea, ve kterém se posádka snažila projet stanovenou trať sypačem v co nejrychlejším čase, jsme lidem nabídli i ukázky techniky a cestářského zázemí,“ popsal závody ředitel vysočinských cestářů Radovan Necid.

