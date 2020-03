„Ráno jsem se bavila s klienty i s personálem a nikdo se mě na nic v této souvislosti neptal. Respektujeme určitá doporučení a hlavně zachováváme klid,“ řekla ředitelka Sociálních služeb města Havlíčkův Brod Magdalena Kufrová na adresu klientů domova Reynkova. Podobně ani ředitel jihlavského Domova seniorů Stříbrné Terasy Jiří Vondráček zatím nezaznamenal ze strany seniorů ani jejich rodin jedinou obavu z šířícího se viru.

Oba domovy jsou aktuálně pro veřejnost uzavřené. Není to kvůli koronaviru, ale kvůli obyčejné chřipce. „Dávat zákaz do souvislosti s koronavirem nepovažuji za vhodné,“ uvedl Vondráček. Podle něj je třeba zabránit šíření paniky. „Chřipková epidemie je každý rok, takže jsme na různá opatření zvyklí. Teď je jen dodržujeme trochu důsledněji. V pondělí ráno jsme měli například speciální školení pro personál ohledně hygieny rukou,“ dodala Kufrová.

Přesto ale už první lůžková zařízení v kraji vyhlásila z preventivních důvodů zákaz návštěv kvůli koronaviru. Jedná se o reakci na doporučení vlády a Ministerstva zdravotnictví. Od pondělí 2. března nesmí návštěvy do Nemocnice svaté Zdislavy v Mostištích, od úterý 3. března do zařízení Senior Home v Telči. Zákaz návštěv v reakci na doporučení Bezpečnostní rady státu prodloužili i v jihlavském Alzheimercentru. „Jsme ostražití a nic nepodceňujeme,“ prohlásila ředitelka Renata Horňáková.

V Senior Home v Telči jsou zároveň zaměstnanci poučeni o zvýšené osobní hygieně a používání roušek. „Zdravotní personál denně kontroluje teplotu všech zaměstnanců a klientů, v případě teploty bude klient izolován od ostatních,“ řekla Jana Soukupová z telčského domova. Vzhledem k panice v republice se zařízení také předzásobilo základními potravinami, léky, desinfekcí a pracovními pomůckami. „Zařízením našeho typu bohužel hrozí potenciálně nedostatek vybavení pro personál a na ochranu klientů,“ povzdechla si Soukupová.

Situaci na centrální úrovni řeší i skupina SeneCura, které má domovy pro seniory po celé republice, jeden z nich rovněž v Telči. Každý zaměstnanec nebo klient s příznaky podobnými chřipce, který byl v kontaktu s osobou vracející se z rizikové oblasti musí vyhledat lékaře a dodržet čtrnáctidenní karanténu. Nařízení samozřejmě platí i v případě, že člověk sám byl v rizikové oblasti. „Zaměstnanců se aktivně dotazujeme,“ podotkla Michaela Kopřivová ze SeneCury.

Desinfekční gely tam přitom používají návštěvy celoročně, podobné je to například na některých odděleních jihlavské nemocnice. Hygienu nepodceňujeme ani jindy, zní i z dalších domovů pro seniory napříč krajem.

Podobně jako ve většině domovů důchodců, koronavirus zatím neřeší ani ve školách. To by se ale mohlo už za dva týdny – po jarních prázdninách – změnit. „Nevím, co budeme dělat po jarních prázdninách, protože některé děti odjíždí s rodinami lyžovat do zahraničí,“ přemýšlel ředitel základní školy v Třešti Václav Trnka. Není tajemstvím, že Češi rádi jezdí lyžovat zrovna do Itálie.