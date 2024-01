Do hospod v Třebíči a ve Stříteži chodí Ondřej Hladký. Ten počítá s tím, že si za další návštěvy víc připlatí. „Naposledy jsem si na pivo s kamarády zašel před silvestrem. To ještě bylo za staré ceny. Letos jsem ještě nebyl, ale už se zase chystáme. Počítám s tím, že v hospodě nechám víc peněz. Ovlivní to všechny, kteří tam chodí. Bude to mít dopad. Člověk nemusí ani hodně pít, aby se rozmýšlel, jestli si má další půllitr opravdu dát,“ okomentoval Hladký. Deník zjišťoval, o kolik korun a ve kterých podnicích cenu piva zvednou.

Od začátku ledna už zdražila cenu chmelového nápoje Kozlovna Alfa v Třebíči. Jedenáctka Velkopopovického Kozla tam nově stojí osmačtyřicet korun. Řezané nebo tmavé pivo vyjde dokonce na padesát korun.

Podle restauratéra Aleše Pecky nešlo udělat nic jiného. „Nějak jsme na navýšení daně o jedenáct procent museli zareagovat. Nezdražovali jsme, protože jsme chtěli. Počítáme s tím, že štamgasti budou pít méně. Ale kdo měl peníze doteď, bude mít i dál. Cena se u naší vlajkové lodi změnila o čtyři koruny,“ podotkl Pecka.

Při starých cenách ještě zůstávají v Radegastovně Alfa. Ta sídlí ve stejné budově jako Kozlovna. Hospodský Milan Roupec Deníku potvrdil, že změna ceníku se dotkne i tohoto podniku. „Počítáme, že to nastane na přelomu ledna a února. Ještě nevíme, o kolik korun to přesně bude. Ale nějak se to určitě promítne. Nechtěli jsme to dělat hned po Vánocích, kdy lidé utráceli za dárky či dovolené. Hosté určitě budou navýšení daně řešit. Uvidíme, jak si zvyknou,“ zamyslel se.

Podle Roupce nebylo možné se dopředu nějak připravit. „U lahvového piva si člověk může udělat dlouhodobější zásoby. To s čepovaným moc nejde,“ dodal.

Podobně situaci zatím řeší i Leoš Filippi. Ten má ve Žďáře nad Sázavou Sport bar Campanula. „Nechceme být první, kdo vyšší ceny zavede. Čekáme, co udělá konkurence. Ale už teď víme, že se podražení nevyhneme. Máme ještě nějaké zásoby z prosince. Jenže moc dlouho nevydrží. Jakmile nakoupíme dráž, těžko udržíme ceník stále dole. Pivo u nás zatím vyjde pod čtyřicet korun. Jenže tu hranici žel překonáme,“ předeslal hospodský.

Nová sazba daně ovlivní také žďárskou restauraci U Pošty. Podle Tomáše Vokřínka to přesto neznamená automatické zdražení piva. „Rozhodli jsme se to více rozprostřít. Něco se projeví v tvrdém alkoholu, něco v jídle. Takže samotné pivo tolik nepovyskočí. Jenže tisk nových lístků a změna na webových stránkách a na kase s sebou přináší další výdaje. Nejde to všechno vyřešit lusknutím prstu,“ oznámil restauratér s tím, že nové ceny se objeví do dvou týdnů.