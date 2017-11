Výstava ukáže tkalcovský stav a nabídne tvořivé dílny

Jihlava – Tkalcovské stavy, patchwork, paličkování a další tvořivé dílny pro děti i dospělé si budou moct zájemci vyzkoušet během soboty a neděle v areálu jihlavské Základní školy v Demlově ulici. Koná se tam totiž další ročník kreativní výstavy. Přes čtyřicet vystavovatelů zaplní přízemí i první patro školy.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv pořadatelů

„Bonusem pro návštěvníky bude expozice šklebivých panenek. Vyzkoušet si budou moct i tkaní na tkalcovském stavu,“ prozradila organizátorka kreativní výstavy Jana Hrevúšová.



Veřejnost se dozví během ukázek, jak se tká na rámu, vyrábí hračky z látek a výrobky ze šustí či rouna anebo jak uháčkovat ozdobu. „Do Jihlavy přijede přesně 44 vystavovatelů,“ upřesnila organizátorka. Lidé si budou moct vystavené výrobky i zakoupit. Patchwork je specifická textilní technika, kdy se sešívají malé, různě barevné kousky látek tak, aby vytvářely geometrické vzory.



Budova školy bude otevřená pro veřejnost v sobotu od deseti do sedmnácti hodin. A v neděli od deseti do šestnácti hodin. Vstupné je třicet korun pro dospělé. Děti do patnácti let mají vstupné zdarma, důchodci zaplatí pětadvacet korun. „Kromě dílniček bude součástí akce i dětský koutek,“ doplnila Hrevúšová.



Organizátorka akce, Jana Hrevúšová, se věnuje výrobě patchworku od roku 2011. „S touto technikou jsem se seznámila v Belgii, kde jsem s manželem žila tři roky ve městě Mons. Intenzivně jsem navštěvovala patchworkové kurzy a učila se nové věci. Patchwork se pro mne stal důležitou součástí života,“ uvedla.



Své kreativní studio má v Kostelci u Jihlavy. Kreativní výstavu nejen patchworku v krajském městě organizuje už pošesté. „První se konala v prosinci roku 2012. Tehdy své výrobky lidem představovaly šikovné patchworkářky z Jihlavy,“ dodala.