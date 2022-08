Náležitou přípravou před průjezdem křižovatkou prochází i žáci autoškol. „Klademe jim na srdce, že musí včas snižovat rychlost a donutit tak k zpomalení i řidiče za nimi. Při náhlém zabrzdění totiž často dochází k nárazům zezadu,“ poradil i ostatním řidičům provozovatel i instruktor autoškoly Marek Neuschl.

Hlavní silnice totiž svádí k vyšší rychlosti a křižovatka se stává pastí, kterou neznalí šoféři odhalí často na poslední chvíli. Rizikový je podle něj i nájezd na hlavní silnici od Vranova nad Dyjí a z opačné strany od Přímětic. „I pro zkušené řidiče je výjezd z vedlejší silnice od Přímětic nepřehledný, zvlášť když naroste obilí. Od Vranova zase komplikují situaci dva jízdní pruhy a při odbočování si řidiči navzájem stíní v rozhledu. Je lepší vyčkat na bezpečnou situaci a pak křižovatku opustit co nejrychleji,“ upozornil Neuschl.

Nehody na kasárenské křižovatce:

Červen 2022 – 3 zranění včetně dítěte

Říjen 2021 – 1 zraněný

Červenec 2020 – srážka 3 osobních aut se 14 účastníky, bez zranění

Srpen 2019 – 2 zranění

Leden 2017 – celkem 4 zranění, z toho 2 dospělí a 2 děti

Květen 2015 – Srážka 2 aut si vyžádala 2 lidské životy. Záchranáři ošetřili i 2 děti

Říjen 2009 – 2 nehody ve dvou dnech

Zda se řidiči v nejbližší době dočkají už léta plánované bezpečnější kruhové křižovatky, zatím není jisté. Ředitelství silnic a dálnic se totiž stále nedaří vyřešit složitá jednání s některými majiteli přilehlých pozemků. „Bohužel i nadále probíhá poměrně náročné vypořádání posledních potřebných práv k pozemkům. Nicméně i nadále věříme v realizaci v roce 2023,“ uvedla aktuálně pro Deník Rovnost mluvčí ředitelství Lucie Trubelíková.

Plánovaná úprava křižovatky silnic I/38 a II/408 by měla zvýšit bezpečnost provozu. Její vnější průměr by měl být pětačtyřicet metrů, vyvýšený střed umožňovat i průjezd nadměrného nákladu. Plánovaná stavba by podle státních silničářů neměla provoz úplně zastavit a trvat by měla dva měsíce. Podle původních plánů měla být kruhová křižovatka hotová již před půldruhým rokem.

Marek Neuschl by uvítal, kdyby byl objezd víceproudý. „Tak, aby zajistil plynulejší provoz ve směru od Znojma na Jihlavu,“ zvažoval instruktor autoškoly Neuschl.