Výstraha před silnou ledovkou na Vysočině: hrozí i výpadky elektřiny

ČTK

Na Českomoravské vrchovině a v Podkrušnohoří se od dnešního odpoledne do půlnoci může při mrznoucím dešti tvořit silná ledovka. Lidé by v těchto regionech měli vycházet ven a jezdit autem jen v nezbytně nutných případech. Ve velké části země se může až do středečního poledne objevit slabší, méně nebezpečná ledovka. Vyplývá z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.

Ledovka na Vysočině, ilustrační foto | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Varování před silnou ledovkou platí od 16:00 do půlnoci pro Kraj Vysočina, oblasti Dačice a Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a celý Ústecký kraj s výjimkou Děčínska. Ledovka by se měla prozatím vyhnout velké části západních a jižních Čech a většiny území Zlínského kraje. Při ledovce musejí být maximálně opatrní řidiči i chodci, roste riziko úrazů a nehod. Meteorologové upozornili, že mohou nastat také výpadky v dodávkách elektřiny, zásobování či zdravotnických služeb, mohou se lámat namrzlé větve stromů. Návštěvnost jihlavské zoo: letos lámala rekordy, navzdory covidu Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vzniká v případech, kdy prší na prochlazenou zem, větve stromů, elektrická vedení a podobně. Vodní kapky se po dopadu rozlijí po povrchu, okamžitě mrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí bývá ledovka čirá a mnohdy naprosto hladká. Vzniká nejen na cestách, ale i na větvích či sloupech. #vystraha od 28.12. 11:00 do 29.12. 12:00 hodin.

Upřesňujeme výstrahu před ledovkou, rozšiřujeme její časovou platnost a zvyšujeme stupeň výstrahy pro některé oblasti.

Více:https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/W3jnZyDJo3 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) December 28, 2021