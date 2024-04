Výsuvné sloupky na vjezdech do pěší zóny v centru Jihlavy budou minulostí. Jsou umístěné v Benešově ulici, ve Věžní a v Palackého ulici. Rozhodli o tom zastupitelé na úterním jednání, podle nich už nejsou potřeba.

Výsuvné sloupky si pamatuje v centru Jihlavy každý, kdo tudy pravidelně prochází. Po dvaceti letech zmizí. | Foto: se souhlasem Města Jihlavy

„Dnes už díky změnám dopravního režimu nejsou potřeba, navíc jsou zastaralé a v posledních letech značně poruchové a často byly dlouhodobě mimo provoz z důvodu nedostupnosti náhradních dílů,“ popsal mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Sloupky byly v ulicích dvacet let, od roku 2004. Za tu dobu se několikrát stalo, že musel magistrát řešit s majiteli aut pojistné události na autech. Například v květnu 2007 poškodil sloupek Škodu Felicii v Benešově ulici, když samovolně vyjel ven. Většinu nehod vyřešily pojišťovny a už před lety město uvažovalo, že je nahradí jiným opatřením.

V případě, že by se v centru neměnil dopravní režim v pěší zóně, tak by bylo nutné provést výměnu celého zařízení. Hydraulické sloupky by nahradil například kamerový dohled.

Výjezd dopravní obsluhy z pěší zóny je nyní snadnější. Město oboustranně zprůjezdnilo část Benešovy ulice kolem parku Gustava Mahlera. A to mezi Věžní ulicí a Dvořákovou. Řidiči nemusí z pěší zóny přes Palackého ulici, ale mohou vjet z Matky Boží přeš Věžní a Benešova přímo do křižovatky u Zverimexu. Do pěší zóny smí ale jen dopravní obsluha, nelze tudy jen projíždět.

