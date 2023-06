Nejspokojenější jsme s dopravou, vázne vytváření bezpečných míst pro život. Tak hlasovalo několik stovek čtenářů Jihlavského deníku v anketě, která měla za cíl vystavit vysvědčení vedení krajského města Vysočiny.

Centrum Jihlavy, ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Singr

Největší procentuální podíl jedniček získala doprava a dopravní obslužnost, infrastruktura pro auta, cyklisty i chodce. To je překvapivý výsledek, lidé totiž v Jihlavě nešetří kritikou směrem k modrým zónám.

„Lidé jsou při osobním setkání úplně jiní než na sociálních sítích. Neříkám, že se staneme rovnou přáteli, ale vysvětlíme jim důvody změn a pak se na to dívají úplně jinak,“ vysvětlil radní pro dopravu David Beke. Ostatně také Deník potkal v ulicích odpůrce i příznivce změn v systému parkování.

Nemáme kde parkovat, tvrdí Jihlavané. Míst přibylo, odpovídá radnice

Podobně jako v jiných městech, i v Jihlavě lidé hodnotili všechny oblasti spíše negativně, kromě podpory sportu byla ve všech oblastech nejčastější známkou pětka.

A nejvíce, od sedmi z deseti hlasujících, jich dostal magistrát v oblasti vytváření bezpečných míst pro život a vstřícnost sociální politiky. Zde se pravděpodobně odrazila situace na náměstí, které se vylidňuje a řada Jihlavanů otevřeně tvrdí, že se tam bojí chodit, zejména po setmění.

Dejte vysvědčení vedení Jihlavy. Oznámkujte ho ve čtyřech oblastech

Unikátní anketa, do které se zapojilo až 551 čtenářů, se konala minulý týden na webu Jihlavského deníku, lidé do ní mohli hlasovat od 19. do 25. června. Známkovali dopravu, dostupnost bytů, bezpečná místa a podporu sportu. Kromě hlasování měli čtenáři možnost také zanechat komentář, dle jediného chyběla řada dalších oblastí, například životní prostředí.