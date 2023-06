/VIDEO/ Poslední červnový den je pro všechny školou povinné spojený s koncem školního roku. Než dětem začnou dva měsíce prázdnin, převzaly si vysvědčení. Na jihlavské ZŠ Jungmannova si tuto chvíli užily venku.

Děti z inovativní třídy na jihlavské ZŠ Jungmannova převzaly svá vysvědčení ve školní zahradě. | Video: Deník/Martin Singr

Děti z inovativní třídy mohly přijít s rodiči. „V této třídě hodně spolupracujeme s rodiči, ti mají o výuku zájem, a tak jsme je pozvali i k předávání vysvědčení,“ vysvětlila ředitelka školy Ivana Málková.

Dětem za uplynulý školní rok zůstala řada vědomostí a také zajímavých zážitků. „Rozdělovali jsme živočichy a potom jsme dávali kartičky se jmény k rybám,“ vybavil si Áďa Kafka. Usoudil, že se mu bude o prázdninách po škole trochu stýskat a těší se, až se v září zase potká se spolužáky.

To Matylda Konvalinková příliš mluvit nechtěla. Sdělila ale, že končící školník rok byl podle ní nejlepší. Slovo si tak vzala její maminka Romana. Má už rozmyšleno, jak naloží s prázdninovým časem. „Určitě pojedeme na dovolenou k moři, na Šumavu a budeme podnikat výlety po Česku. A taky se budeme snažit, aby zbyl nějaký čas pro odpočinek jen tak doma,“ řekla.

Učitelka z inovativní třídy Alena Veliká při předávání vysvědčení svým vtipem a pohotovostí nezapřela moderátorskou minulost. I ona dostala od Deníku dotaz, co bude dělat o prázdninách. „To nejsou prázdniny, to je dovolená,“ zdůraznila a pokračovala: „Bude se mi stýskat, člověk je celý rok v tempu a najednou nic. Já tedy jdu do práce ještě v pondělí a úterý, ale od středy to bude velký rozdíl.“ Plánovat a přemýšlet,co se povedlo a co třeba dělat příští rok jinak, prý ale nepřestane ani v létě.