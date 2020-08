„Děti mohou počítat pouze s režimem, který byl v účinnosti v souvislosti s mimořádným opatřením ve školách už na konci loňského školního roku,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.

Není třeba potvrzení o bezinfekčnosti, nejsou žádná závazná plošná pravidla pro vstup do budovy školy ani omezení počtu žáků ve třídách. Pro jistotu však mají všude zásobu ochranných pomůcek a dezinfekce.

V Jihlavě je jedenáct základních škol zřizovaných statutárním městem Jihlava, kam chodí 5370 žáků. „Letos by do ZŠ v Jihlavě mělo nastoupit 615 prvňáčků a 85 dětí do přípravných tříd,“ doplnil Daněk.