Ulice a chodníky se budou v Jihlavě čistit častěji. Blokové čištění by mělo probíhat dvakrát ročně. Radnice chce také lépe a častěji uklízet parky a zelené plochy. Podle slov Lubomíra Daňka, vedoucího jihlavského dopravního odboru, začnou od října fungovat ve městě také dva údržbáři, kteří budou mít na starosti drobné opravy chodníků, vyvrácených obrubníků, poškozených nebo propadlých kanalizačních poklopů a podobně.

Podle primátorky Karolíny Koubové by bylo cílem všeobecné zlepšení přístupu k pořádku. „Slibujeme si od toho, že se i sami lidé zamyslí, jestli je nutné odhazovat na čistou a uklizenou zem nedopalky cigaret, žvýkačky, obaly od potravin nebo lahve a plechovky. Věřím, že když budou ulice a parky čistší, budeme si toho všichni víc vážit,“ řekla Koubová.

Do intenzivnějšího úklidu ulic Jihlavy se pustil odbor dopravy magistrátu ve spolupráci se Službami města Jihlavy už od středy 15. září, kdy do centra města mimořádně vyjely zametací a čistící vozy. Obnovila se také spolupráce s klienty azylového domu, kteří sbírají odpadky z nezpevněných ploch v městské památkové rezervaci.

