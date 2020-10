Deník poté zorganizoval přímo na místě setkání místních obyvatel s Petrem Laštovičkou, tehdy prvním náměstkem primátorky pro dopravu. Lidé chtěli udělat z ulice jednosměrku a zakázat tam vjezd nákladním vozidlům. Náměstek usoudil, že by to mohlo být reálné od začátku letošního roku.

Nákladní vozy s výjimkou dopravní obsluhy by už do ulice jezdit neměly, změna dopravy v oblasti prý byla nakonec přislíbena na březen až duben, v zimě se tyto práce nedělají.

Než ale stihl náměstek realizaci podepsat, na radnici skončil. Aktuálně jde o podpis Jaroslava Vymazala, radního pro dopravu, a lidé z lokality se cítí být bezradní.

Nejnovější vývoj situace je totiž takový, že radnice nechá udělat dopravní model. Ten podle Karla Trojana z odboru dopravy prověří navržené změny. Ve hře je varianta, kterou navrhli obyvatelé i taková, kterou vytvořila pracovní skupina pro parkování.

Místní připomínají, že řešení už radnice má, od nich. „Náš požadavek je realizace velice levného projektu, který by mohl být hotový ještě do zimy. Studie budou stát statisíce, v současné už tak vypjaté ekonomické situaci je to plýtvání peněz,“ řekla Milena Pravlovská, která patří k hlavním iniciátorkám změny.

Smysl studie nechápe ani Jiří Růžička, který za změnu dopravní situace také hodně bojuje. „Nevím, co po té firmě budou chtít. Kam se rozjedou auta, to víme,“ uvedl. Ani trochu ho netěší, že se rozhodnutí stále odkládá. „Nedivím se, že to tak dlouho trvá, když je na magistrátu pět set lidí, přehazují si zodpovědnosti a nikdo nechce rozhodnout,“ nebral si servítky.

Podle odboru dopravy je ale třeba vše důkladně zvážit. „Vzhledem k tomu, že se změny dotknou řádově tisíců obyvatel, nepovažuje odbor dopravy finanční prostředky za zbytečně vynaložené. Při takto zásadní změně je třeba mít k dispozic pro rozhodování orgánů města relevantní data o tom, co změny dopravního režimu přinesou,“ vysvětlil Trojan. Radní Vymazal pak jen dodal, že podobné změny podléhají schvalovacímu procesu a radní navíc chtějí tvrdá data.

Radnice nechce ulehčit jedné ulici za cenu toho, že auta zahltí jinou část města. „Jde nám o to, abychom v obytných zónách dopravu zklidňovali a transit byl veden jinou trasou,“ řekl Vymazal. Jednosměrná ulice Svatopluka Čecha zřejmě nakonec nebude, nicméně díky změnám v okolí se jí bude tranzitní doprava vyhýbat.

To je zásadní. Ačkoliv do ulice nákladní auta s výjimkou dopravní obsluhy nesmí, místní tam prý vídají i kamiony s dřevní kulatinou. A ty se na úzké silnici vyhýbají protijedoucím autům tak, že vyjedou na chodník. „Autoškoly tady trénují, krouží na kruhovém objezdu na konci ulice,“ dodal Růžička. Kromě toho tam ráno co ráno během školního roku jezdí desítky aut rodičů školáků.

Podle místních by pomohla snížit počet kamionů v ulici značka zákaz odbočení. Obyvatelé ulice jsou přesvědčeni o tom, že dodatková cedulka povolující vjezd dopravní obsluze je zbytečná a situaci by mohlo její odstranění. Tak jednoduché to ale není. „Každá oblast potřebuje obslužnost. Až se tam bude někdo stěhovat nebo si objedná nábytek, dívali by se na to jinak. To je potřeba nechat na odbornících. Koncept byl budován lidmi, kteří tomu rozumí,“ ujistil radní.

Závěrem také vyvrátil obavy místních, že po svém odchodu do parlamentu přenechá řešení dopravní situace v lokalitě někomu jinému. „Od rozdělaného se neodchází a v žádném případě nechci odcházet ani z radnice,“ prohlásil. „Chtěli bychom do konce roku udělat svislé značení. Zjara bychom to doplnili o vodorovné,“ uzavřel.