V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

1. Alzheimercentrum Jihlava z.ú., Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha 8, provozovna Romana Havelky 13, Jihlava

Užijme si všichni mezigenerační setkávání

Klienti našeho domova trpí zrakovou a sluchovou nedostatečností. Při často konaných akcích s mateřskými, základními a středními školami, ze kterých pořizujeme i krásné fotografie, narážíme velice často na problém s ozvučením. I následně zhotovené fotografie v menších rozměrech jsou pro mnohé klienty obtížně rozlišitelné. Rádi bychom díky projektu pořídili kvalitní audiotechniku, abychom i klientům se zhoršeným sluchem umožnili co nejkvalitnější poslech a tím umocnili prožitky z těchto setkávání. Mnoho klientů se rádo přidává ke zpěvu, ale musí ho slyšet. Zároveň bychom chtěli pořídit rámy na fotografie, které by sloužily ke stále expozici v našem zařízení a do nich bychom umisťovali fotografie větších rozměrů z těchto mezigeneračních setkávání a aktivit v centru, aby si je mohli prohlížet jak klienti a personál, tak i rodiny, které se případně akcí nemohli osobně zúčastnit.

2. DS Stříbrné Terasy o. p. s., Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava

Kdo si hraje, nezlobí

Projekt "Kdo si hraje, nezlobí" bude realizován ve spolupráci seniorů Domova Stříbrné Terasy a dětí z MŠ Meruzalka. Projekt bude zaměřen na sportovní aktivity, jež budou pojaté ve stylu olympijských her. Mezigenerační olympiáda se uskuteční v březnu a červnu. Následně budeme ve sportovních aktivitách s MŠ Meruzalka pokračovat. Olympiáda bude zaměřena na aktivity, jež budou uzpůsobené tak, aby je zvládly jak děti, tak naši senioři. Děti a senioři budou soutěžit v kuželkách, ve shazování plechovek, střelbě florbalového míčku do branky, házení míče do koše, házení míčků na tyč a chytání rybiček na prut. Koncem června dojde k vyhodnocení nejlepších soutěžících a předání cen. V rámci vyhlášení nejlepších soutěžících a předání cen si dáme něco dobrého k snědku a zahrajeme si vědomostní kvíz zaměřený na sportovní tématiku. Vědomostní kvíz bude připraven tak, aby ho zvládly obě generace. Cílem projektu je zpříjemnit dětem a seniorům dopoledne zábavnou hrou, propojit obě generace a ukázat dětem, že i starý člověk leccos dovede.

3. Domov Ždírec, p. o., č.p. 43, 588 13 Ždírec

Výlet do ZOO Jihlava

Již dlouhodobě spolupracujeme s Mateřskou školou Ždírec. Děti za námi do Domova pravidelně docházejí.Ať už se jedná o společnou canisterapii nebo tématická setkání - například připomínání tradic - Velikonoce, Vánoce, Masopust, Den matek, společné tvoření. Uživatelé našeho Domova se vždy na setkání s dětmi velmi těší a vždy mají ze setkání velkou radost, na které rádi vzpomínají. Rádi bychom s dětmi z Mateřské školy Ždírec uspořádali společný výlet do jihlavské zoologické zahrady. Rádi bychom v rámci výletu také uskutečnili společné krmení žiraf. V rámci projektu bychom využili i spolupráci s dobrovolníky, kteří do Domova za našimi uživateli pravidelně docházejí.