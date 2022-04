Já bych řekl, že koalice a opozice není v Polné takové téma jako v jiných městech. V ojedinělých případech takzvaná opozice hlasuje jinak než ti, kteří si říkají, že jsou v koalici. Chybí tady tradiční politické strany. ODS, ČSSD a KDU-ČSL mají jednoho zastupitele, za komunisty tam není nikdo. Dvanáct lidí je v uskupení starosty (Nezávislí pro Polnou a Poleňáci pro Polnou), Polná - dobrá adresa má čtyři a Společně pro Polnou mají dva.“

Schází se koalice před zasedáním zastupitelstva?

Nedomlouváme se dopředu, jak budeme hlasovat, necháváme tomu volný průběh. Ale snažíme se předkládat věci, které mají smysl, jsou projednané v komisi, ve finančním výboru a v radě. Do zastupitelstva tak jde návrh, na kterém je konsenzus.

Je na obzoru zformování další strany do letošních voleb? Třeba z těch, které jsou aktuálně i ve sněmovně?

Nemám informace. Jestli tady vzniknou Piráti nedokážu říct, je to nečitelné. Jestli tady vznikne nějaká další strana, která kandidovala do loňských celostátních voleb, to je otázka. Lidé se neprojevují, na veřejné zastupitelstvo chodí z veřejnosti pravidelně dva lidi. Nechodí tam ani ti, kterým se třeba prodává pozemek. Dříve tam lidé, kterých se něco týkalo, chodili, nyní to tak není.