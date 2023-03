Autobus ještě stál v zastávce u hřbitova, když černý pasažér zjistil, že ve voze je revizor. Všechny dveře byly zavřené, neměl kudy utéct. A tak vylezl oknem. Tisíce dalších cestujících jihlavské hromadné dopravy podobné kaskadérské vlohy neměly, a tak jejich jízdu bez lístku odhalili revizoři.

Autobusy jihlavského dopravního podniku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Za poslední dobu se jejich počet v Jihlavě nemění. „Dá se říct, že černí pasažéři jsou nám věrní, jezdí s námi stále,“ řekl s nadsázkou šéf jihlavského dopravního podniku Radim Rovner a sdělil i konkrétní čísla. V roce 2019, který byl poslední před pandemií covidu, dopravní podnik napočítal 4655 pasažérů bez jízdenky, loni 4972.

Zdaleka ne každý ale pokutu zaplatí. „Dlouhodobě se pohybujeme na úrovni pětadvaceti procent vymahatelnosti předepsaných pokut,“ uvedl Rovner s tím, že jde o miliony korun. Pohledávky, které jsou nezaplacené déle než rok, přebírá externí firma. „My nejsme schopní vymáhat tři tisíce pohledávek,“ vysvětlil šéf dopravního podniku.

Naleziště bledulí. Bílé jarní květy rostou na Vysočině všude. I v Hodicích

Na sociálních sítích se občas objeví popis různých situací, kdy jsou cestující přesvědčení, že pokutu dostali neprávem. Jejich hněv směřuje na revizory, podle Rovnera neprávem. „Revizor není od toho, aby posuzoval důvod, proč cestující nemá platný jízdní doklad. Stav je jednoduchý, buď ho má, nebo nemá. A pokud ho cestující nemá, je to důvod k uložení přirážky k jízdnému,“ prohlásil Rovner.

Cestující mají v případě pochyb následně kontaktovat dopravní podnik. „Podněty, které přijdou jako reakce na přepravní kontrolu, řeším osobně. Musím říct, že v drtivé většině je ta přirážka připsaná správně,“ uvedl Rovner. Každopádně poradil v případě nespokojenosti napsat na informační email dopravního podniku, a ne na sociální sítě.

Od politiků a soudů utekla ke kytkám. Zázemí vybudovala floristka na Vysočině

Dříve bylo nejvíce stížností na pokutované děti, to jihlavský dopravní podnik vyřešil zavedením ročního a čtvrtletního jízdného pro děti do patnácti let. „Sedm set třicet korun za rok na jízdenku pro dítě není tolik, a když pak školák nemá zrovna jízdenku u sebe, platí se jen manipulační poplatek,“ popsal změnu Rovner.