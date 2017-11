Z kasáren zachovají kamennou plastiku

Jihlava – Kasárenské objekty na rohu ulic Vrchlického a 17. listopadu jsou už od začátku listopadu obehnané plotem. Dělníci tam pomalu připravují blížící se demolici. K zemi půjde hlavní budova, sousední novější dostavba a také bývalá ošetřovna.

„Budovy už dávno neobývají vojáci a nachází se ve velmi špatném technickém stavu. Proto jsme se rozhodli start demolice dále neodkládat, a zároveň pro tento účel využít vhodného klimatického období. Rozsah demolice je daný projektovou dokumentací, která musela být předložena k žádosti,“ popsal náplň demolice projektový manažer PSJ Investors CZ Jiří Mutl.

Veřejnosti se probíhající demolice dotkne jen minimálně. „Na některé chodníky samozřejmě bude muset být učiněn zábor, ale k výraznějšímu či dlouhodobějšímu omezení dopravy či parkování během demolice by nemělo dojít. Trolejbusová zastávka bude posunutá o několik desítek metrů dál od křižovatky,“ doplnil Mutl.



Součástí bývalých kasáren je kamenná plastika, která se nachází na střeše objektu nad hlavním vstupem. Společnost PSJ Investors CZ již ve fázi projektových příprav uvažovala o záměru zakomponovat ji do nově vzniklého obytného souboru Rezidence Vrchlického.



„Ke každému obdobnému projektu přistupujeme maximálně citlivě s cílem zachránit historické prvky a objekty. Bohužel, s ohledem na rozměry předmětného artefaktu a celkové řešení nové výstavby se nám pro něj nepodařilo nalézt vhodné umístění. V sutinách však nezmizí. Zajistíme jeho šetrné snesení a předáme jej do rukou nejbližšího souseda - Krajského vojenského velitelství Jihlava. Tím naplníme naši deklaraci o jeho zachování a zájmu komunikovat konstruktivně a věcně,“ doplnil předseda představenstva akciové společnosti PSJ Investors CZ Jiří Pech.