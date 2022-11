Zdroj: Deník/Martin Singr

Uzavírka silnice u zámku je delší dobu naplánovaná od pondělí 14. listopadu do neděle 20. listopadu. „Předpokládám, že to bude trvat celý týden. Nemyslím si, že je to práce na tři dny,“ odhadl náměstek krajských cestářů Tomáš Mátl. Dělníci musí vybagrovat dlažební kostky i podklad, pak položit první cementovou vrstvu a na ni dvě vrstvy asfaltu.

Technika, která v tomto týdnu do Luk přijede, už v místě zůstane do konce stavby. Finišery dokončí nejdříve úsek silnice, aby se z Luk do Brtnice nejezdilo přes Jihlavu, a pak budou pokračovat směrem k centru městyse. Od prvního prosince by měla auta opět jezdit přes mosty, v tu dobu již opravené. Silnice tam už bude asfaltová, dlažební kostky budou minulostí. Dopravní značení přímo na vozovce zvýší bezpečnost provozu v křižovatce.

Muž z Jihlavy rád krade ve stále stejné prodejně, hlavně alkohol

Mátl vysvětlil, že silnice může jít do provozu na základě takzvaného předčasného užívání. Dalších třicet dní se pak řidiči mohou setkat s dokončovacími pracemi za provozu. „Základní věci, jako zábradlí nebo chodníky, aby se tam dalo chodit, by měly být tou dobou už určitě hotové,“ ujistil Mátl s tím, že půjde například o terénní úpravy.

Se začátkem prosince také mají auta opustit objízdné trasy, což místní uvítají zejména v případě linkových autobusů. Někteří jejich řidiči si v ulicích Luk nad Jihlavou nepočínají zrovna ohleduplně.

Skončí také současná praxe, kdy si řidiči osobních aut objíždějící stavbu zkracují cestu přes úzký mostek nedaleko centra Luk a ohrožují přitom chodce, kteří se okolo pohybují. „Tam je to strašné, kdyby ti lidé aspoň jezdili normálně, ale polovina z nich jsou arogantní tupci. Vidí, že tam stojí lidi a projedou kolem nich opravdu rychle,“ zlobil se bývalý starosta Luk Viktor Wölfl.

- opravy mostů v centru Luk mají vyjít na 27 milionů korun, pracuje na nich Metrostav Infrastructure



- práce začaly na začátku srpna, o dva měsíce později oproti původnímu plánu



- vše nasvědčuje tomu, že bude do konce listopadu hotovo