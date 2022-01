OBRAZEM: Na sjezdovkách to žije. Najděte se na fotkách z Luk nad Jihlavou

Na setrvání Fóra Jihlava v koalici se nic nemění. "Naším kandidátem na radního je Jiří Antonů," uvedla primátorka Karolína Koubová. Ten přitom byl ještě loni touto dobou náhradníkem. Do zastupitelstva se dostal poté, co v dubnu překvapivě rezignoval Miroslav Tomanec a stejně reagoval i Jakub Deml, který byl první náhradník a také se stal ředitelem městské příspěvkové organizace Brána Jihlavy. Nyní by se mohl Jiří Antonů stát radním, pokud kandidaturu přijme.

Jiří Antonů je rodákem z Jihlavy, který v městě prožil celý svůj život. Je ženatý, má dvě děti. Profesně je specialistou IT, pracuje v bance. „Jeho hlavními tématy jsou elektronizace a zjednodušení přístupu občanů ke službám města a pozitivní a dynamický rozvoj veřejné a individuální dopravy v principu rychlé, bezpečné a efektivní,“ uvádí Fórum Jihlava v jeho medailonku.