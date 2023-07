Nastávající rodiče dlouho nevěděli, jestli budou mít syna nebo dceru. Zatímco měli od začátku poměrně dlouhý seznam dívčích jmen, nezdálo se jim ani jedno chlapecké. „Ani jedno klučičí jméno nám nějak nepřirostlo k srdci. Jednu chvíli jsme zvažovali Honzíka. Líbilo se mi, že bych měla doma dva Honzíky, ale to jsme nakonec zavrhli a na mysl najednou přišel Mathias,“ vybavuje si Simona Šimková, která první pracovní zkušenosti získávala v redakci Jihlavského deníku. Později se dostala k práci televizní rosničky.

Svou práci má ráda natolik, že se na televizní obrazovce snažila zůstat co nejdéle - i ve chvíli, kdy byla již v pokročilém stádiu těhotenství. Na mateřskou dovolenou odcházela v polovině června. Jak sama s nadsázkou říká, moderovala by i déle, jen se bála porodu v přímém přenosu. Odchod na mateřskou tři týdny před termínem porodu se ukázal být rozumným krokem, syn se totiž narodil o týden dříve.

Vzhledem k točení směn v televizi se s kolegy průběžně loučila už od začátku června, vše pak vyvrcholilo v poslední den vysílání. „Byl hodně intenzivní, bylo krásné, kolik kolegů se přišlo osobně rozloučit i s kytičkou a něčím sladkým, to já vždy ocením nejvíc,“ směje se sympatická maminka, na které není obliba ve sladkostech vůbec znát.

Ve svém volnu přišly s plyšákem a kyticí i "kolegyně rosničky" Dáša Honsová a Anička Bábovská. „Po celém dni pak přišlo obrovské překvapení přímo ve vysílání večerní relace, kdy mi sporťák Štěpán Sokol, jakožto zástupce celé redakce Novy, předal pugét větší než jsem já sama. V ten moment jsem věděla, že mám před sebou stále svou relaci o počasí a hlavou mi běželo: drž se, drž se, přeci poslední vysílání nepokazíš,“ líčí Simona Šimková, kterou pak čekalo ještě velké loučení s kolegy z režie. Už teď se těší, až se za kolegy vrátí.

Zdroj: poskytla Simona Šimková

Patnáctého června večer ještě Simona Šimková vysílala a další den ráno už stáli před pražským domem stěhováci. Přesně podle plánu odjížděla i s přítelem Janem Cahou do Jihlavy. „Celý následující týden byl mazec, vybalovat a uklízet v novém bydlení s tak velkým bříškem už nebylo jednoduché. Partner to vždy nerad viděl, když jsem byla, jak on říká, přehnaně aktivní,“ směje se dívka, která se v mládí věnovala atletice a tak jí fyzická aktivita rozhodně není cizí.

Nastávající rodiče se v dalších dnech chystali na příchod miminka. To se narodilo v jihlavské porodnici, kterou si Simona Šimková chválí. Dle jejích slov si užila i samotný porod. „Hned bych šla rodit zase,“ říká.

Navíc stihla i novinku jihlavské porodnice, snídaně formou bufetu. „To mě dostalo! Upřímně jsem čekala na snídani klasický bílý rohlík s máslem a marmeládou a ono tohle. Hned jsem to všem známým fotila a posílala, že si v porodnici připadám jako v hotelu,“ vypráví s tím, že takové rauty možná nejsou ani v některých hotelech. Nabídka občerstvení navíc byla nejen ráno, ale po celý den. Člověk si tak mohl přijít kdykoliv ve dne nebo v noci něco „uzobnout“.

Nyní už by Simona Šimková ráda chodila na procházky s kočárkem, ale vysoké venkovní teploty tomu moc nepřejí. „Těšila jsem se, že budeme minimálně dvakrát denně venku na dlouhých procházkách, ale místo toho jsme celý den doma, protože je tu hezky chládek a miminko se nám venku nepřehřívá,“ říká Simona Šimková. „Normálně bych si třicítky užívala, opalovala se a nahřívala venku jako had. Miluju to, ale ten malý prcek mi všechno vynahrazuje,“ dodává.

Simona Šimková se na televizní obrazovky začne vracet po roční pauze na mateřské dovolené. I tak má ale už naplánované nějaké moderování, aby nevypadla ze společenského rytmu. „Partner bude jezdit s námi a já tak budu dělat, co mě naplňuje a zároveň budu stále naplno v roli maminky,“ chválí si Simona Šimková závěrem.