Velké peníze půjdou do zdravotnictví. V Nemocnici Pelhřimov dělníci staví nový pavilon. V jihlavské nemocnici se blíží ke konci rekonstrukce stravovacího provozu, v Třebíči přistavují operační sály. Kromě toho v květnu zahájí provoz nový domov pro seniory v Jihlavě. „Jen ve zdravotnictví je pro příští rok dokončení investic za devět se milionů korun,“ shrnul náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný.

Opoziční zastupitel a ortoped Zdeněk Faltus však kritizoval, že nestačí investovat do budov a zařízení, je potřeba mít také lidi. „Chtěl bych ještě zvážit podporu zdravotníků, dvacet milionů v rozpočtu není extrémně velká částka a situace je havarijní,“ uvedl. „To není o tom, jestli tam dáme deset, dvacet nebo padesát milionů. Jestli tam bude o deset milionů více nebo méně je úplně jedno, žádného lékaře za to nevyčarujete,“ odpověděl Novotný. Podle něj je potřeba systémová změna, kterou hejtmanství připravuje.

Do diskuze se zapojil také koaliční zastupitel a rovněž ortoped Radek Černý. „Zodpovědnost za zdravotní systém má především stát, respektive zdravotní pojišťovny,“ připomněl. „Jsem pro, aby kraj podporoval zdravotní péči, ale jsem zásadně proti, abychom tady suplovali selhávání státu. Nejsme zdravotní pojišťovna a neměli bychom přebírat některé její zákonem dané povinnosti.“ Hodit do rozpočtu populisticky nějakou desítku milionů, navíc se sporným efektem, je pro něj nepřípustné.

Dalším velkým tématem byla kůrovcová kalamita. Koaliční zastupitel Vít Kaňkovský připomněl, že na Vysočině je nejvíce malých a středních vlastníků lesů a také je to nejvíce postižený kraj. „Mrzí a trápí mě, že končící vláda Andreje Babiše na to nereagovala dostatečným způsobem,“ řekl a zeptal se bývalého náměstka hejtmana Martina Kukly, proč neapeloval na ministry za ANO, aby stát navýšil podporu pro malé vlastníky lesů.

Kukla dle svých slov chtěl, aby kraj dal vlastníkům lesů příští rok více peněz, ale náměstek mu odpověděl, že peníze od státu jsou dostatečné. To náměstek a vlastník lesa Houška potvrdil. V jeho případě však hraje roli i to, že si umí většinu prací zajistit svými silami. „V momentě, kdy jste si na hospodaření v lese sehnali firmu a měli jste velmi nízkou cenu dřeva, byly mnohdy služby dražší než výnosy za prodané dříví“ připustil.

Největší rozpočet v historii kraje na straně příjmů i výdajů okomentoval i bývalý dlouholetý hejtman Jiří Běhounek a nyní koaliční zastupitel, který byl dle svých slov vždy kritizován za to, že je šetřílek. „Upozorňuji vás, že pokud bychom chtěli realizovat všechno, co si na rok 2023 plánujeme, jsme na konci roku v mínusu půl miliardy. Pokud bychom pokračovali dál, jsme v roce 2024 mínus dvě miliardy,“ vzkázal radním. „Kraj zadlužit nesmíme. Co je v rozpočtu, musíme dokončit, ale pak musíme postupovat velmi obezřetně,“ varoval.

Běhounkův předchůdce a současný šéf Senátu Miloš Vystrčil však uzavřel slovy, že rozpočet je úměrný, střízlivý a zároveň prorůstový. Z přítomných jednačtyřiceti zastupitelů byl rozpočet schválen devětadvaceti hlasy, dvanáct zastupitelů se zdrželo hlasování.

Největší investice a projekty pro rok 2022 v milionech korun:



- nový pavilon v Nemocnici Pelhřimov: 481



- budovy E a F krajského úřadu: 329



- nový domov pro seniory v Jihlavě: 277



- rekonstrukce silnice Stáj – Zhoř: 212



- přístavba a rekonstrukce operačních sálů v Nemocnici Třebíč: 200