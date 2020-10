Minulý pátek jich bylo pětatřicet. Nyní toto číslo vystoupalo na třiapadesát. Dobrou zprávou je, že přibývají také vyléčení. „Kopírujeme republikový nárůst. Už jsme na hraně komunitního přenosu,“ okomentoval situaci na Vysočině krajský hygienik Jiří Kos.

Rozdíly v počtu nakažených mezi jednotlivými okresy už mizí, i když se statistická čísla pro některá místa mohou zdát vyšší než jinde. „Zátěž je v podstatě vyrovnaná. Rozkolísanost je daná tím, jak rychle stíhají laboratoře vyhodnotit to, co se nabere. Rozdíl deseti lidí mezi dvěma okresy může být jen zdánlivý. Podle toho, jak k nám docestovaly údaje ze zpracování,“ vysvětlil Jiří Kos.

Nárůst pozitivně testovaných prudce stoupá. Efekt státem nařízených opatření by se podle slov krajského hygienika mohl dostavit až později. „Tak za čtrnáct dní za tři týdny. Lidé byli po létu zvyklí se shlukovat a na opatření si zvykají pomalu,“ poznamenal Kos.

Na Vysočině v pátek hygienici zaznamenali také dalších pět zemřelých v souvislosti s koronavirovou infekcí. „Bohužel už se posouvá i věková hranice. Dříve to bylo osmdesát plus, teď už je to sedmdesát plus. A už v Kraji Vysočina zemřel v souvislosti s onemocněním Covid-19 i člověk nad šedesát let. Posunulo se to do nižších věkových kategorií,“ popsal krajský hygienik.

„Většinou jsou to lidé, kteří už nějaký handicap měli. Ale bez této nákazy by žili déle,“ dodal.