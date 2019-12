O svém himalájském dobrodružství povypráví v úterý 7. ledna známý cestovatel Jiří Kolbaba. "Přijměte pozvání na náročný vysokohorský trek přes Horní Dolpo k pohádkovému jezeru Poksundo. Poznáme mnoho přírodních skvostů, úžasně pohostinné a inspirativní lidi i dech beroucí tradice. To vše pod heslem Nezkoušej změnit Nepál. Nepál změní tebe," pozvala na akci Jarmila Hlávková z DKO.

Milovníky cestování a nevšedních zážitků zaujme také přednáška, kreá se uskuteční ve středu 15. ledna. Ta bude věnovaná usměvavé, tajemné a zlaté Barmě. David Hainall vám ukáže cestu plnou překvapení po světoznámých barmských památkách, z nichž mnohé jsou zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Svatá místa se budou střídat s rázovitým barmským venkovem. Navštívíte i jezero Inle, trhy s jadeity anebo malebné a skoro liduprázdné pláže v Ngapali.

Skvělá divadelní komedie britského autora Johna Grahama nabitá humorem vás pobaví ve čtvrtek 16. ledna. V Hexenšusu hraje například Miluše Bittnerová, Daniel Rous, Lukáš Langmajer nebo Hana Čížková. Neděle 19. ledna bude patřit Novoročnímu koncertu v podání Filharmonie Gustava Mahlera.

Na úterý 21. ledna se už těší fanoušci Karla Plíhala. Jeho recitál je na leden přeložený z původního říjnového termínu. "Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra a to vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň famózní kytarové umění v podání Petra Fialy," doplnila další informace Hlávková.

Ve středu 29. ledna v domě kultury pokračuje série koncertů, které pořadatelé připravili především pro seniory, ale i pro všechny ostatní, kteří se rádi pobaví při dechovce, zatancují si či si jen přijdou poslechnout známé melodie. Vystoupí kapela Pardubická 6.

S manuálem zralé ženy přijede Halina Pawlovská a jihlavskému publiku jej představí v pátek 31. ledna. "Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, které vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, samy se zeptejte na všechno, co vás zajímá, a nechte si poradit! A hlavně se přijďte zasmát! Manuál zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože právě díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě," dodala Hlávková.