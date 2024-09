„Nevěděla jsem, zda to dělám správně, znala jsem jen letáky z metra. Stlačovat devadesátkrát za minutu? Ale kde? Přímo na srdci? Nevěděla jsem vlastně skoro nic, ale začala jsem. Minuta jako by trvala hodinu, propadala jsem hysterii a beznaději,“ popisuje žena dramatickou situaci ze začátku června. „I přes moje volání o pomoc, které mi bralo sílu, nikdo neslyšel, nikdo nešel,“ dodává vzápětí.

Mobil u sebe neměla. Zůstal totiž v chalupě. „Musela jsem udělat velmi těžké rozhodnutí. Zanechat masáže a běžet pro mobil zavolat 155. Nejsem pyšná, jak jsem sdělovala hlasu na druhé straně, kde se nacházíme. Křičela jsem, prosila, ať rychle někdo přijede,“ vzpomíná Olga na chvíle, kdy za pomoci operátorky pokračovala v oživování.

Čekala přitom na příjezd záchranářů z Jihlavy a Chotěboře. „Byly to velmi dlouhé minuty. Kdybych měla sílu plakat radostí, když jsem uslyšela v dálce vrtulník, plakala bych,“ říká.

Posádka vrtulníku přistála přibližně dvě stě metrů od místa, kde se tragédie odehrávala. „Terén byl složitý, dotyčné osoby jsme nemohli okamžitě najít,“ uvádí na zásah záchranář Honza. Když letečtí záchranáři doběhli na místo, ihned aplikovali výboj defibrilátorem. Srdce naskočilo a po několika minutách začalo znovu pumpovat krev.

Olga byla vyčerpaná, ale vědomí, že zachránila svého přítele, jí dodávalo sílu. Díky rychlé a odhodlané reakci přežil situaci, která by pro mnohé znamenala konec. „Asi už nikdy nepochopím, jak se to stalo, jako by to celé byl jen sen. Zažila jsem nekonečné hodiny a dny, kdy mi lékaři z nemocnice nedokázali říct, v jaké kondici bude jeho mozek, jak vážně je srdce poškozeno. Ale zázraky se dějí, i když jsem na ně nikdy nevěřila. Cesta to byla nelehká pro celou naši rodinu, ale už zase fungujeme jako dřív,“ přibližuje šťastný konec.