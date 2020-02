„Tři roky jsme byli v situaci, kdy jsme na střední škole neotevřeli první ročník. Když se objevil obor šitý na míru mladým hokejistům, byla to záchrana. Loni přišel šok, kdy z nějakých třiceti lidí zbyl jenom maturitní ročník. Ve spolupráci s památkáři, kteří sídlí v blízkém Lannerově domě, jsme tedy vymysleli náhradní řešení. Ale uvidíme, jak se ujme. Zájemci se mohou hlásit ještě do 2. března,“ sdělil ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč Stanislav Máca.

Hokejisté z Telče hráli za žďárský tým, který byl loni na jaře v průběhu sezóny vyřazen z juniorské extraligy, protože přestal splňovat nové podmínky. V soutěži pojmenované Pohár DHL totiž mohou být jen týmy z akademií zařazených pod hokejový svaz. O extraligu přišli i mladí sportovci z Havířova nebo ze Vsetína. „Mrzí nás, že to takto dopadlo. Veškerá naše práce přišla vniveč. Kluci logicky odešli do týmů, které v extralize i po změně zůstaly. Je to konečná,“ řekl Jaromír Pytlík, který měl hokejové naděje na starost.

Řada hokejistů měla individulání studijní plán a jejich počet se tak v průběhu roku měnil. V Telči nadále funguje hokejová akademie pro žáky od deseti do čtrnácti let, ti mají svůj tým. „Všechny naše aktivity jsme tedy nasměřovali na tyto kluky,“ dodal Pytlík.

Management kulturního dědictví

Střední odborná škola nabízí obor Ekonomika a podnikání, kde si studenti mohou vybrat tři zaměření. Cestovní ruch, veřejná správa a nově také management kulturního dědictví, který se pro město zapsané na seznam UNESCO velmi hodí. Absolvent může najít uplatnění například jako průvodce po památkách, ve státní správě, v administrativě i v cestovním ruchu. Pokračovat mohou na vysoké škole, kde se mohou zaměřit na dějiny umění, na pedagogiku a podobně.

„Studenti se seznámí se všemi tématy, která se týkají péče o kulturní dědictví. Památky budou poznávat přímo v terénu, čeká je také studium věnované obnově objektů, příslušným postupům anebo zákonům. Součástí bude i komunikace s veřejností, aby se například nebáli postavit před skupinu lidí,“ popsala novinku odborná garantka Naděžda Rezková Přibylová z telčského pracoviště Národního památkového ústavu. A dodala, že jde o testování, kdy se uvidí, kolik bude zájemců a jak se nový program ujme. Podle jejích informací na Vysočině žádný takový není.