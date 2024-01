Jako na staveništi to nyní vypadá za třešťskou radnicí. Nevzhledná blátivá plocha plná louží se nachází nedaleko náměstí. Stávají tam nákladní auta, místo dříve nedávno sloužilo i pro skladování stavebního materiálu. „Kdo by tam teď šel se spíš zhrozí, jsou to pozemky pro ostudu a jsou přitom v centru města,“ okomentoval lokalitu starosta Vladislav Hynk.

Nově nyní v Selské ulici za radnicí vznikne šestadvacet nových parkovacích míst pro osobní auta plus čtyři pro autobusy nebo větší vozy obdobné velikosti. „Nebude to ale pro nákladní auta nebo kamiony,“ zdůraznil starosta. Dalších deset parkovacích míst v lokalitě pak může být na soukromém pozemku, tam by ale šlo o investici vlastníka. Třešť vyjde vybudování parkovacích míst na téměř třiadvacet milionů, více než osmnáct milionů však pokryje dotace.

Starosta Hynk odhadl, že záchytné parkoviště bude oblíbené a jako příklad uvedl parkoviště v ulici Na Hrázi, které vzniklo pár let zpátky. „Tam se mnozí podivovali, proč ho stavíme a teď je pořád plné. Splnilo účel, ve špičce během dne je plné a během víkendu bývá prázdné,“ okomentoval situaci na ploše u příjezdu od Jihlavy. Další řidiči pak využívají plochu přímo před městským úřadem, tam však smí stát jen hodinu.

Desítky parkovacích míst pak chce radnice vybudovat v rámci revitalizace sídliště v Barvířské a Nerudově ulici. Konkrétně to bude dvacet míst za kinem a čtyřicet u osmipatrového bytového domu. Vzniknou na úkor trávy, o dotaci bude město usilovat letos v únoru.

Deník lokalitu navštívil, ve všední den dopoledne se tam zdál počet volných míst dostatečný. „Je tu místo, protože jsou lidi v práci. Večer to vypadá jinak. Přitom s auty, co tu teď stojí, jedou lidé jednou za týden na nákup,“ přiblížil situaci pan Josef, který na sídlišti bydlí.

Nová parkovací místa by lidé měli mít k dispozici během roku 2025. „Bude to do plusu. Jestli to bude dostatečné, nevím. Trochu se obávám, že to by musel být nespočet parkovacích míst, tím se trápí každé město,“ pokrčil rameny starosta.

Parkoviště v Třešti:

- čtyřicet plus dvacet nových parkovacích míst budou mít od příštího roku na sídlišti v Barvířské a Nerudově ulici

- šestadvacet parkovacích míst pro osobní auta vznikne v Selské ulici za radnicí

- šest nových míst vznikne díky úpravám u polikliniky

V neposlední řadě má město také vyhrazených osm set tisíc na rozšíření parkoviště u polikliniky. Díky úpravě způsobu parkování vznikne v lokalitě půltucet nových parkovacích míst.