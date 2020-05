Vedení městyse začalo o pojmenování ulice uvažovat kvůli údajné finanční nabídce ve výši půl milionu korun. To sliboval údajný mecenáš měl v novinovém článku pokud Stará Říše pojmenuje veřejného prostranství po Jirousovi.

Podle starosty Zdeňka Svobody se totožnost možného dárce nepodařilo zjistit. „Mám obavy, jestli to vůbec byla pravda,“ konstatoval starosta.

Městys Stará Říše má 620 obyvatel a žádné pojmenované ulice. Podle návrhu se po Jirousovi měla jmenovat krátká ulice, v níž bydlel nejdéle. Žije tam jeho bývalá manželka Juliana s dcerou Martou. Na zasedání zastupitelstva hlasovalo pro pojmenování ulice pět zastupitelů ze čtrnácti, většina se hlasování zdržela.

Jirousova ulice je například v pražské městské části Řeporyje. V rodném Humpolci má Jirous pamětní desku. Básník, publicista a výtvarný kritik Jirous (1944-2011) byl významnou postavou undergroundu. Spolupracoval se skupinou The Plastic People of the Universe. Z politických důvodů byl celkem osm a půl roku ve vězení. Je držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stopparda za sbírku Magorovy labutí písně.