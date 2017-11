Zahrádky v Jihlavě budou po 22. hodině otevřené pouze na výjimku

Jihlava – Krajské město Vysočiny připravuje úpravu tržního řádu, jenž ošetřuje provozní dobu restauračních zahrádek. Kvůli tomu bude od příští sezóny možné po desáté hodině večer provozovat pouze venkovní zahrádky, které budou zapsány v příloze tržního řádu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Provozovatelé mají šanci požádat o zařazení na seznam do konce tohoto roku. „Úprava tržního řádu je reakcí na zvýšené množství stížností občanů na rušení nočního klidu z provozu restauračních zahrádek, zejména po nabytí účinnosti protikuřáckého zákona,“ vysvětlil úpravu vedoucí obecního živnostenského úřadu Jan Kubišta.

Zahrádky totiž kvůli zákazu zaplnili kuřáci, a to způsobilo zejména v nočních hodinách obtěžování jihlavských obyvatel hlukem. Novinka má nyní usnadnit práci městské policii. „Pro obyvatele, respektive městskou policii, to bude nástroj, kterým bude možné proti hluku, a případně zápachu ze zahrádek zakročit,“ dodal Kubišta.



Provozovatelé, kteří budou chtít provozovat zahrádku i po večerní desáté hodině, musí do konce roku podat radnici žádost o její zařazení do přílohy tržního řádu. Žádosti posoudí pracovní skupina, která bude brát ohled i na stížnosti v letošním roce.

„Vyjmenované zahrádky bude možné provozovat například v pátek a sobotu do půlnoci a v ostatní dny do jedenácti hodin,“ uvedl příklad Jan Kubišta. Pokud by však provoz některé ze zahrádek obyvatele rušil, mohlo by nastat také odstranění z tržního řádu.



Formulář je možné vyzvednout na živnostenském úřadu či na internetových stránkách Magistrátu města Jihlavy.