Vilém Göth měl touhu po vojenské uniformě po svém otci, vojákovi z povolání. Na základní vojenskou službu se dobrovolně přihlásil po maturitě na telčské reálce. „Narukoval v říjnu 1934 k Leteckému pluku 2 do Olomouce. Absolvoval školu pro důstojníky v záloze při Vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Krátce pak sloužil v Brně, kde při cvičném letu poprvé havaroval a pobyl osm týdnů ve vojenské nemocnici. Z havárie si odnesl památku – jizvu u koutku úst,“ zmínila Hrdličková.

V noci ze 12. na 13. června 1939 pak Vilém Göth odešel bojovat za vlast. Nejdříve odjel v nákladním vlaku skrytý pod uhlím do Polska a následně do Francie. Tam byl přeškolený na francouzské stíhačky a k prvnímu květnu 1940 povýšen na nadporučíka československé armády.

Po porážce Francie zamířil do Velké Británie, kde ho přijali do RAF k formující se 310 československé stíhací peruti. „S ní se jako příslušník její B letky zapojil do Bitvy o Británii. Dne 7. září 1940 sestřelil dva německé letouny Me Bf 110 u ústí Temže, ale sám musel nouzově přistát,“ řekla Hrdličková. Osmnáctého října Götha odveleli k 501. britské stíhací peruti, přesně o týden později pak zahynul, když se v boji srazil s dalším letounem. Je pohřbený v Sittingbourne.