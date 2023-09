Kamenice se rozroste, nové parcely ale přibývají i na dalších místech Jihlavska

Staví se na kraji městyse směrem na Bítovčice, konkrétně jde o lokalitu Ve Strážce. „Dle smlouvy mají lidé termín na dokončení stavby pět let. Zatím nemáme informace, že by někdo nemohl pokračovat ve stavbě kvůli finanční situaci,“ potěšilo starostku. V územním plánu pak je ještě devět parcel, které radnice plánuje zasíťovat a nabídnout k prodeji.

Zároveň vedení městyse upřesnilo, koho se týká aktuální výzva mířená na lidi dlouhodobě využívající obecní pozemky. „Pokud si na obecním pozemku někdo na půl roku, rok složí stavební materiál, zpoplatněné to nebude. Ale pokud má někdo dlouhodobě třeba složené dříví před plotem, to chceme mít pod smlouvou. Děláme pořádek na obecních pozemcích, aby jejich využívání bylo legální,“ vysvětlila Hana Krejčová. Cena za využívání obecního pozemku je třicet korun za metr čtvereční a rok.

Rezidence Řehořov nabídne třicet domů na dobré adrese, staví se i v Kamenici

Možnosti k bydlení budou brzy také v místní části Řehořov. Developer má již hotový projekt i stavební povolení a připraví pozemky k výstavbě sedmadvaceti rodinných domků. „Musím říct, že v Řehořově se žije fajn. Jsou tu skvělí lidé, dobré autobusové spojení do Jihlavy i do Brna. Do Kamenice jezdí školní autobus, je tu prodejna, pošta i kulturní dům," uvedl před časem jeden z místních obyvatel, Jan Rathouský.

Nové rodinné domy jsou také v Jihlavě nebo v Brtnici. V Polné se zase staví ve velkém byty. Lokalitu pro nové obyvatele chystá radnice v Třešti. Stranou nestojí ani další obce na Jihlavsku, počet obyvatel se zvyšuje například v Lukách nad Jihlavou nebo ve Větrném Jeníkově.