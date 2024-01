V Jihlavě se konají zápisy do pěti základních škol v polovině dubna. Týkají se i dětí s odkladem školní docházky do přípravných tříd.

Zápis do základních škol. Ilustrační foto: Deník/Jaroslav Loskot

Děti s odkladem školní docházky přijme letos pět jihlavských základních škol, a to Jungmannova, Kollárova, Křížová, Demlova a E. Rošického. „Zápisy do přípravných tříd se konají ve stejný termín jako do prvních, tedy 12. a 13. dubna,“ informovala za jihlavský magistrát Lucie Maxová.

Dětem s odkladem se potom věnuje speciální pedagožka. „Ta pomáhá dětem řešit problémy se školní nezralostí. Děti se tak postupně seznamují s prostředím celé školy, což pak snižuje napětí a nejistotu při jejich nástupu do první třídy,“ doplnila Maxová.

Co by mělo dítě umět před nástupem do školy:

Zdroj: Youtube

S fungováním přípravné třídy mají dlouholeté zkušenosti například na Základní škole Kollárova v Jihlavě. „Výhodou přípravné třídy je menší počet dětí. Přijímáme jich maximálně devatenáct. Umožňuje to hlubší poznání dítěte, individuální přístup i bližší spolupráci s rodiči,“ popsala zkušenosti z praxe zástupkyně ředitele Libuše Kolčavová.