Bude menší nabídka čerstvého, nebaleného pečiva. Zřejmě dojde i ke zdražení. A to kvůli zákonu o potravinách, prohlásil Vladimír Stehno, předseda představenstva družstva Coop z Havlíčkova Brodu. Nový zákon o potravinách nařizuje obchodníkům umístit co nejblíž u zboží v regálech seznam alergenů, které zboží obsahuje.

Čerstvého pečiva bude v regálech obchodů zřejmě méně, kvůli novému zákonu, říkají obchodníci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle Vladimíra Stehna to bude složité hlavně u nebaleného pečiva. „Na cenovku se to nevejde a vedle cenovky je to problém. Nemluvě o tom, že stoupne spotřeba papíru a ekologie zapláče,“ konstatoval. Zákazník, který chce znát složení pečiva, má nyní možnost nahlédnout do svazku listin vedle regálu. Nebo se dotázat prodavačky. To ale podle nového zákona nestačí.