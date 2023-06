Polenská radnice letos upřela pozornost k zámku, kde má kulturní sál. Nedávno tam koupila za necelý milion a půl nové židle a stoly, po pouti ještě nechá opravit parkety.

V Polné maji hrad i zámek. | Foto: Deník/Martin Singr

Šest set nových židlí a sto deset stolů už mohli místní využít při výročním Městském plese. Na tanečních zábavách či diskotékách naopak bude ještě nějaký čas sloužit starší vybavení. „Přeci jen se mladí ještě nenaučili zacházet s tím, že je to nové a bylo by to za chvilku zničené,“ vysvětlil starosta Jindřich Skočdopole. V sále však nejsou velké skladovací prostory a tak bude radnice staré židle a stoly průběžně nabízet k prodeji.

Oprav se dočká ještě podlaha v kulturním sále, to ale až po polenské pouti na začátku září. „Dáme tři sta tisíc korun na parkety v sále, je potřeba obroušení, tmelení, základní lak a druhý lak,“ vyjmenoval starosta a pokračoval: „Po pouti to bude proto, že se při ní prožene sálem během pátku a soboty jeden a půl tisíce lidí a mohli bychom to realizovat znova.“