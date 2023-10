Posledního října končí sezona na hradech a zámcích po celé Vysočině. Zámek v Telči, který se letos v červenci otevřel po tříleté náročné rekonstrukci, nechává až do konce letošního roku přístupné dva prohlídkové okruhy. Jde o zámecké muzeum a instalovaný depozitář.

Zámek Telč se po tříleté stavební a restaurátorské obnově naplno otevře veřejnosti. | Video: Deník/Zuzana Musilová

„Do 17. prosince letošního roku mohou lidé navštívit zámecké muzeum a instalovaný depozitář vždy od pátku do neděle. A to v časech od deseti do dvanácti a od jedné do půl třetí odpoledne,“ uvedl kastelán telčského zámku Bohumil Norek.

Na tyto dva prohlídkové okruhy budou moci lidé i po novém roce, musí však počítat ještě s pauzou během ledna. O ní dá správa zámku včas návštěvníkům vědět. Tyto dva okruhy jsou totiž v režimu celoročního provozu.

Během vánočních prázdnin bude telčský zámek ve dnech od 27. do 30. prosince hostit festival Vánoční prázdniny v Telči. I v těchto dnech zámek připravuje speciální prohlídky.

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová