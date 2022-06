Zámecká zahrada se může chlubit vyčištěným rybníkem s opravenou hrází, nad kterým je mokřad. V zámeckém parku pak lze jít po naučné stezce nebo do geoparku. Ten nabízí originální horninové exponáty.

V provozu je i hotel a kongresové centrum. Hotel nyní nabízí třiašedesát lůžek, do hlavního konferenčního sálu se vejde sto dvacet osob. K dispozici jsou také menší salonky či svatební sál. Novinkou je prostor pro wellness a moderní kuchyně. „Zaměřujeme se na tradiční českou a francouzskou kuchyni ze začátku dvacátého století, avšak v moderním a netradičním pojetí,“ uvedla nová ředitelka hotelu Pavla Pěkná.

Budova je spjatá s rukopisem a ilustracemi spisovatele Franze Kafky, který v Třešti pobýval v letech 1900 – 1907 u svého strýce Siegfrieda Löwyho. „V půlce června otevřeme i plánovanou výstavu na téma Franze Kafky,“ uvedla Pěkná.

Zámek by se nyní měl více propojit s městem. Plánují se pravidelné kulturní akce. „Doufám, že návštěvníci a hosté na zámku najdou to, co hledají. Zvu do Třeště kohokoliv, a nejen na zámek, ale i do zámeckého parku,“ uzavřel starosta Vladislav Hynk.