Zámeček v Kvaseticích na Havlíčkobrodsku zakoupila havlíčkobrodská firma Lubomíra Dvořáka, která se zabývá v Pohledu výrobou svahových sekaček. „Zámeček v Kvaseticích koupila firma před víc než rokem. Chtěli bychom ho přestavět na reprezentační sídlo firmy určené k setkávání s obchodními partnery a investory. Opravy konzultujeme s památkáři, chceme zachovat historický ráz budovy,“ potvrdila informaci za vedení firmy ekonomka Jitka Křenková. Jak upřesnila, zámeček byl zchátralý a neobyvatelný. V současné době dostal novou střechu a okna. Investice do oprav pohltí miliony korun, opravy budou trvat léta.

Pseudogotický zámek nechal v 19. století postavit Prokop Richlý. Poté ho vlastnila rodina Schmidtových. Za druhé světové války zámek obsadili Němci a v roce 1948 byl původním majitelům znárodněn. Došlo tam ke zřízení inseminační stanice se školou a celý zámecký areál připadl Státnímu statku Havlíčkův Brod.

Po zrušení školy sloužil jako byty zaměstnanců statku a tím skončily veškeré údržby zámku. Na přelomu let 1978-1979 jej za 100 000 korun odkoupil národní podnik Pleas, jenž měl v plánu jej upravit na rekreační středisko, ovšem kvůli nedostatku financí z tohoto plánu sešlo. V 90. let byl zámek vrácen Schmidtům, ovšem z uvažované generální opravy kvůli penězům opět sešlo. Poté byl zámek v soukromém vlastnictví společnosti Kvasetice – Květinov a nezadržitelně se měnil ve zříceninu. Nyní se mu díky novým majitelům snad blýská na lepší časy.

Složité hledání kupce

Ne každá historická nemovitost má takové štěstí jako zámeček v Kvaseticích. Najít kupce není jednoduché. Kromě investic na opravy je třeba mít i konkrétní plán jak budovu využít do budoucna aby se vložené investice vrátily.

Asi dva roky čekal na svého majitele zámek Sádek v Čáslavicích na Třebíčsku. Od 30. června 2010 je zámek Sádek v soukromých rukou. Od obce jej zakoupil advokát Karel Muzikář za odhadovanou částku 15 milionů korun českých.

Podobný osud má městský zámek v Jemnici na Třebíčsku. Zájem o něj měli dokonce i Číňané. Zastupitelstvo se rozhodlo sice zámek odprodat, ale vhodného zájemce ještě ani v roce 2009 nenašlo, a to ani přes několikeré snížení ceny na 7,35 milionu. V březnu 2012 zastupitelé města Jemnice schválili mezinárodnímu řádu Křižovníků s červeným srdcem pronájem zámku a v říjnu 2012 mohl být na zámku slavnostně zahájen projekt „Mezinárodního vojenského a rehabilitačního centra a muzea leteckého maršála RAF a armádního generála Karla Janouška”. V roce 2013 Cyriaci muzeum zpřístupnili veřejnosti a na rekonstrukci zámku pokračují za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a dalších sponzorů.

Rozlehlý zámecký areál s pozemky v obci Těchobuz, okres Pelhřimov, nabízí na internetu realitní kancelář za více než 12 milionů. V roce 2015 byl zámek vyřazen ze seznamu staveb pro poskytování sociálních služeb. Další zámek Košetice je na prodej za víc než sedm milionů, v minulosti byl užívaný k bydlení.

Miliony korun

Socha bájného gryfa zdobí vstup do pohledského zámku. Autorem je sochař Michal Olšiak. „Pro tvorbu sochy jsem se nechal inspirovat naším rodinným znakem," sdělil stručně majitel zámku, Petr Zázvorka z Frýdlantu v Čechách, který zámek před lety koupil od obce Pohled a má s ním velké plány. Zámek v Pohledu obec prodala poté, co se dostala do obrovských dluhů kvůli nedostavěné škole. Zámek byl ve velice špatném stavu, investice do oprav budou stát miliony korun. Od loňského roku má ale pohledský zámek webovou prezentaci. Zřídil ji H. H. Holding group z Frýdlantu v Čechách, který zámek vlastní.

Rozpačité krčení ramen, to je reakce obyvatel Golčova Jeníkova při pohledu na stav místního zámku. Majitelem zámku i parku v Golčově Jeníkově je Josef Merhout z Říčan. O historii jeníkovského zámku psal Havlíčkobrodský deník v létě 2015, kdy město Jeníkov mělo zájem koupit od zámeckého pána zanedbaný park. „Zámek a park jsem koupil v konkursu. Původní majitel se o něj nestaral, zámek skončil v exekuci. Já koupil zámek proto, že jsem k němu měl určitý osobní vztah, neboť moji prarodiče tam pracovali. Od té doby, co jsem objekt koupil, nedělám nic jiného, než platím a platím," popsal majitel zámku svoji současnou situaci.

Kulturní centrum

Návrat šlechtického rodu Reiských zachránil budoucnost zámku ve Vilémově. Dnes je z něho kulturní centrum. Také zámek v Malči se díky přičinění potomků bývalých vlastníku vrátil do života. Slouží i jako muzeum.

Nelehký osud měl zámek v Libici nad Doubravou. Vystřídal několik majitelů, kteří ho použili jen jako zástavu na různé půjčky. Nakonec se zámek ocitl v dražbě. Naštěstí ho koupila brněnská společnost Archatt, která do jeho oprav investuje miliony. „Na rekonstrukci zámku pracujeme prakticky každý rok, ale je třeba mít trpělivost, nelze postupovat mílovými kroky, neboť všechno závisí na penězích," konstatoval za společnost Archatt Jaroslav Blažek. Téměř každý rok investuje Archatt do oprav zámku asi 1,5 milionu korun z vlastních prostředků, které musí ušetřit, případně využívá dotací.

Zámek Úsobí stojí na břehu Panského rybníka, téměř v centru městyse Úsobí, a neměl jednoduchou historii. Po zestátnění, v roce 1948 sem byla z havlíčkobrodské nemocnice umístěna léčebna dlouhodobě nemocných. V následujících letech zámek chátral. V roce 1999 jej zakoupil současný majitel, který provedl generální rekonstrukci objektu.

„Šlechtický původ nemám. Bydlel jsem v paneláku a toužil jsem po něčem větším. Pracoval jsem ve sklárnách a dozvěděl jsem se, že zámek v Úsobí je na prodej. Tak jsem si řekl, že ho koupím. Na koupi zámku se uskutečnily celkem tři dražby. Šel jsem až do té třetí. Zámek jsem koupil za 940 tisíc korun. Přiznám se, že se mi ta cena zdála hodně přemrštěná, protože zámek byl v podstatě ruina na spadnutí. Kdybych ho nekoupil, dnes by zámek už asi nestál,“ konstatoval Jaromír Polák, který na opravě zámku nechal 20 let života. Jak přiznal, když procházel poprvé celým zámkem, byl zděšený z toho, jak ta historická nemovitost vypadá. Naštěstí z té doby pořídil sadu fotografií. Rozdíl mezi tím, jak zámek vypadal tehdy a teď, je nebetyčný.