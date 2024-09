V první etapě, která má skončit do poloviny roku 2026, plánují dělníci kromě výstavby nového budovy také přestavět kolejiště včetně nástupišť, vybudují také bezbariérový podchod s výtahy „Podstatnou část stavby máme zpracovanou jako 3D model, poprvé v ČR budeme přímo na staveništi používat technologii rozšířené reality, což nám usnadní koordinaci prací,“ uvedl Ondřej Zedník, projektový manažer společnosti Skanska.

U nádraží bude také parkoviště, které nabídne 68 míst v režimu P+R, povede k němu nová silnice od křižovatky ulic Havlíčkova a Pražská. Samozřejmostí jsou nové chodníky včetně osvětlení a rozšíření zeleně. Je potřeba myslet i na zastávky náhradní dopravy, odvodnění nebo informační systém pro cestující. „Celkové investiční náklady stavby s názvem Modernizace ŽST Jihlava město činí 1 754 527 446 korun bez DPH,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Výraznou měrou s penězi pomůže evropská dotace.

V konečném efektu se přesune jihlavské hlavní vlakové nádraží blíže centru města. Demolici nádražní budovy z roku 1887 těžce nese například Richard Cila. „Šest let jsem se snažil prohlásit výpravní budovu kulturní památkou, bohužel se to nepodařilo,“ řekl Cila na jaře 2022. Ačkoliv široká veřejnost vnímá starou výpravní budovu jako nevzhlednou, Cila byl přesvědčen o jejím využití. Demolici budovy pak dal do kontextu záchrany jiných stejně starých budov na náměstí.