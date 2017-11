Zastupitelé se ohledně psů nedokázali shodnout

Jihlava – Pes je často jediný společník seniorů a proč neplatit poplatky také za kočky. Tyto a mnoho dalších argumentů zaznělo při diskusí jihlavských zastupitelů nad novou vyhláškou o poplatcích za psy. Na první pohled by se mohlo zdát, že se nejedná o příliš konfliktní téma.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Zastupitelé ale ukázali opak, když se během hodinové besedy stihli nařknout mimo jiné z nefunkční koaliční spolupráce. Vyhlášku nakonec v žádné z navrhovaných podob neschválili a k domácím mazlíčkům se tak vrátí na zasedání v prosinci.



Stará norma rozlišovala sazby podle bydliště a typu zástavby. Nově by ale místo pobytu nemělo hrát žádnou roli. Nejvíce by se to dotklo obyvatel příměstských částí Jihlavy, například Hruškových Dvorů, Heroltic či Zborné. Pokud místní bydlí v paneláku, podle nové úpravy by ročně zaplatili 1 500 korun za prvního psa, stejně jako lidé, kteří bydlí ve stejném typu zástavby v krajském městě. Doposud přitom obyvatelé vesnic přidružených k Jihlavě platili za prvního psa pět set a za druhého tisíc korun.



Proti tomu se postavil například první náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD), který žije ve Zborné. „Skoro každý dům u nás má oplocenou zahradu a k tomu patří pes, který ve většině případů funguje jako hlídač. O znečištění veřejného prostranství nemůže být řeč, navíc pokud potkáte volně pobíhajícího psa, téměř vždy víte, čí je,“ poukázal Výborný a dodal, že čím více se budou počty psů pomocí poplatků regulovat, tím méně lidí je zejména na venkově přizná.

Za rozdílnou výši sazby u příměstských obcí se postavil také Pavel Šlechtický (KSČM). „Na venkově nejsou na úklid tak velké náklady jako ve městě, také tam nejsou vyhrazené zóny pro psy. Stanovit jednotný poplatek není správné,“ řekl Šlechtický a jako příklad zmínil Heroltice.



David Beke z opoziční ODS upozornil na to, že výše plateb se v Jihlavě celostátně pohybuje v horní polovině. „To se mi vzhledem k velikosti Jihlavy nezdá ideální. Pokud jsou pes i jeho majitel vychovaní, nemusíme řešit ani úklid, který by stejně sebevětší poplatek nepokryl. Proč by se pak nemělo platit i za kočky, které nikdo nehlídá?“ otázal se přítomných Beke. Později navrhl, aby se jednání odložilo a do té doby se zastupitelé sešli s odbornou veřejností a novelu lépe promysleli. „Zvažte, jestli to nestáhnete, protože jak je vidět, ani v koalici nejste jednotní,“ vyzval opoziční zastupitele Beke a narážel tak především na nejednotnost názorů v ČSSD.

S prakticky jediným protinávrh totiž nabídl Jiří Dvořáček (ČSSD). Ten chtěl vytvořit jednu sazbu bez ohledu na místo bydliště. Zároveň také upozornil na to, že přibližně polovinu registrovaných psů vlastní senioři a také na to, že po změně by lidé své psy přepisovali kvůli nižšímu poplatku na své prarodiče.