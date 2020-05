Jihlavští zastupitelé rozhodli. Dělníci začnou na sjezdu pracovat v létě

Jihlavská radnice se bez otálení pustila do práce na mimoúrovňové křižovatce dálničního přivaděče a ulice Romana Havelky. Pokud se neobjeví nečekané komplikace, mohli by motoristé přímo do nákupní zóny sjíždět už za rok na jaře.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce