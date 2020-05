Nový přednáškový sál Vysoké školy polytechnické jim nabídl kapacitu tři sta osob, kvůli nutným opatřením kolem sebe měli zastupitelé spoustu místa. „Je to velmi komfortní, když nemáme jen půl metru,“ řekla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

Úkol pro zastupitele a architekta Jaroslava Huňáčka (ODS) bude zamyslet se nad tím, jestli by v zasedací místnosti na radnici nemohly být stoly uspořádány jinak.

Koaliční Marek Hovorka (Fórum Jihlava) pak přišel s návrhem, aby se zastupitelstvo konalo v různých prostorech ve městě. Vedení města by tak poznalo různé sály i zástupce institucí, kde by hostovalo. „Nemůže to být pokaždé, ale uvítal bych, kdybychom více cestovali,“ řekl. Primátorka však podotkla, že by měl zřejmě jiný názor odbor informatiky.