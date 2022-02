Jak jste se dostala do Domova Ždírec? Jsem tady od ledna 2013 na základě výběrového řízení a to se zrovna naskytl projekt ve spolupráci s Rakouskem. Realizovaly se tu Memory garden a Memory koridory. To byl překrásný projekt.

Kdo je Soňa Humpolíčková



* Na Vysočinu se přestěhovala z jižní Moravy v roce 1991.

* Má dvě děti - dceru zubní lékařku a syna strojního inženýra.

* Svoji pracovní kariéru zahájila hned po mateřské dovolené v roce 1994 ve firmě GAMA Group na ekonomickém úseku, následně strávila 14 let jako ekonom ve firmě PKS Inpos (PKS Stavby).

* Po úspěšném zakončení studií na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity pracovala jako manager controlligu v Havlíčkově Brodě a od roku 2013 pracuje jako zástupce ředitele a ekonomka v domově pro seniory ve Ždírci u Jihlavy.

* Je vděčná za každou zkušenost. * A to jak za zkušenosti v privátním sektoru, kde se dostala k nesmírně zajímavým a náročným projektům, tak za neocenitelné zkušenosti přímo v praxi v sektoru veřejném, přímo v sociálních službách.



"Když se zpětně ohlédnu, tak si uvědomuji, že jsem měla opravdu štěstí a poznala skvělé a od srdce dobré lidi," říká.

O co šlo?

Za naším domovem byl zpustlý lesopark, který se společně se zahradou, která obklopuje téměř celý náš domov, proměnil v takzvanou nekonečnou zahradu. Uvnitř v nové budově, která se dostavovala v roce 2014, vznikly již zmiňované memory koridory neboli vzpomínkové chodby. Jsou tam tři patra a každé je nějak tematické – moravská chalupa, v 3D rozměru les s reálnými kmeny i s kůrou, autobusová zastávka, jak vypadala v dobách socialismu, a nebo taková stará hospůdka. Projekt jsme si užili, ale bylo to náročné. Realizovali jsme to vlastními silami bez externí pomoci. Kdybychom to neměli, byly by chodby fádní. Nyní je to velká motivace pro klienty a například i v noci, když je rozsvíceno, naskytne se nádherný pohled i z venku přes okna.

Kolik tady vlastně máte klientů a kolik zaměstnanců se o ně stará?

Máme tři registrované služby – Domov se zvláštním režimem o velikosti třiaosmdesát lůžek, kde jsou soustředěni především klienti s různými druhy demencí včetně Alzheimerovy choroby. Další službou je Domov pro seniory o třiatřiceti lůžkách. Třetí registrovanou službou je Alzheimer poradna Vysočina, pro kterou máme po celém kraji zřízené kanceláře a v neposlední řadě je dobré zmínit i Senior point, který provozujeme v Jihlavě. Určitě je i zajímavý poměr zhruba sedmadevadesát procent žen a tři procenta mužů. Věkový průměr jsme měli třiaosmdesát let, dnes už to bude čtyřiaosmdesát, možná i více. To je poměrně hodně. Co se týče zaměstnanců, je jich kolem stovky. Zhruba devadesát stálých zaměstnanců a k tomu během roku otočíme osm až deset ,dohodářů´.

Jsou v poskytovaných službách nějaké novinky?

Ano, pracovníci Alzheimer poradny Vysočina působí každé úterý v nově otevřeném Krajském poradenském a komunitním centru na třídě Legionářů v Jihlavě. Poradí při obtížích s pamětí, pomohou při zajištění domácí i ambulantní péče a také se zajištěním finanční podpory. V této nelehké době jsou oporou jak pro neformální pečující, tak pro všechny, kteří cítí, že jejich paměť není v té nejlepší kondici. Udělají testy a poradí, jak své vzpomínky oživit.

Jak je to s jídlem, nestrádají klienti po této stránce?

Co se týče stravy, ta je pro klienty středobodem každého dne. S tím souvisí i hodně schůzek, zkoušeli jsme zavést novou, pokrokovou stravu například v podobě lososa se zeleninou. Absolutně jsme se minuli, všechno skončilo v kyblíku. Klienti na to nebyli zvyklí za svého produktivního věku, navíc je to ryba… Oni si raději pochutnají na nudlích s tvarohem. Stravu tady lidé mají od snídaně přes přesnídávku, oběd, svačinu a večeři a někdo musí mít i druhou večeři.

A čemu se jinak klienti věnují?

Jsou tu tři aktivizační pracovnice, které s klienty pracují, zkouší s nimi různé praktické dovednosti, aby byli motivováni k pohybu a zbytečně rychle neupadala jejich fyzická aktivita a motorika.

Klienti si tedy mohou během dne dělat, co chtějí, nebo jim denní režim řídíte?

Kdo je chodící, má volnost. Do toho nabízíme aktivity, kterých se mohou dobrovolně zúčastnit. Není to tak, že bychom je nutili. Jsou klienti, kteří se rádi zúčastňují úplně všeho a pak jsou klienti, kteří mají rádi svůj klid. Je to na bázi dobrovolnosti.

Co když ale u někoho vidíte, že by tu aktivitu potřeboval, a on nechce?

Klienty s pokročilejší demencí se snaží děvčata trochu vést a korigovat. Někteří se nedokáží tak perfektně rozhodovat, ani tam to ale není formou nátlaku, je to formou dotazování. Přijdou na aktivitu a když je to nebaví, mohou odejít. Náš domov by jim měl nahradit jejich domov, snažíme se jim přiblížit to jejich doma, i když to nejde zcela nahradit.

Je možné i odjet autobusem do Jihlavy nebo Polné a odpoledne se vrátit?

Je to možné, ale aktuálně tu nemáme klienty, kteří by toho byli schopní. Naše aktivizační pracovnice ve spolupráci se sociálními pracovnicemi pořádají výlety, nákupy. Abychom klientům zjednodušili život, pořádáme i prodejní akci. Paní s textilem a dalším zbožím pro klienty i zaměstnance přijede přímo sem, a oni si tu mohou nakoupit.

Pojďme nyní do historie, jak se Domov Ždírec proměnil za pětadevadesát let?

Proměnil se hodně. Domov v roce 1916 koupily sestry Klimentovy, příslušnice III. řádu sv. Františka, které tu provozovaly sirotčinec. V roce 1926 tady byl nový sirotčinec a domov pro přestárlé. V padesátých letech přešel majetek sester Klimentových na stát a byl zde zřízen domov pro seniory. V roce 1989 proběhla přístavba a rekonstrukce staré budovy. V roce 2003 byla provedena oprava střechy a 2005 výměna oken. Od roku 2010 začal Kraj Vysočina za finanční podpory ministerstva práce a sociálních věcí se zásadní proměnou domova. Přistavělo se nové křídlo, následoval spojovací krček, čímž vznikl krásný ucelený komplex současného domova. Tím se v dubnu 2015 přeměna v nový domov splňující ty nejvyšší standardy současné doby završila.

Za komunismu a v devadesátých letech podobná zařízení víceméně chátrala, bylo to podobné i tady?

Doba komunismu a následně i po revoluci nebyla Domovu Ždírec úplně nakloněna a nebyly prostředky. Dělaly se jen ty nejnutnější opravy. Byly tu třináctilůžkové pokoje a společné sociální zařízení na chodbách.

Změnilo se to v novém tisíciletí?

Ano, zásadní rekonstrukce započala v roce 2010, to se zrekonstruovala původní zástavba. Zůstaly jen svislé konstrukce, všechno ostatní je nové a navazovala druhá část, křídlo nové budovy, to se dokončovalo plus spojovací krček a do toho byl zmiňovaný projekt s Rakouskem, kdy jsme udělali vzpomínkovou zahradu a vzpomínkové chodby.

Zaujaly mě třináctilůžkové pokoje, kolik klientů je nyní na jednom pokoji?

Pokoje jsou teď na úplně jiné úrovni. Máme čtyři jednolůžkové pokoje, jednačtyřicet dvoulůžkových a deset třílůžkových. Je tendence směřovat k jednolůžkovým, ale když to tady člověk vidí, mám pocit, že je lepší, když jsou na tom pokoji alespoň dva, co se sociálního kontaktu týká. To je můj názor.

Situace asi nebude tak jednoduchá, že kdo nechce, nemusí na pokoji přes den vůbec být, že?

Ano, mnozí klienti už nemají sílu z pokojů pořád chodit ven a vytvářet skupinky a hloučky třeba ve společenských místnostech, kterých tady máme poměrně dost. Také se naše zaměstnankyně snaží klienty vyvážet do společných prostor. Jejich sociální kontakt je hlavně se spolubydlícím, pečovatelkami a zdravotní sestrou, a individuálně se zapojují i aktivizační pracovnice. Nechala bych to na výběru, ale myslím, že i když by někdo chtěl jednolůžkový pokoj, po čase dojde k tomu, že je to škoda. Je pravda, že když sem přijde někdo nový, inklinuje k tomu být v novém prostředí sám. Když se pak seznámí s prostředí, už se nechce příliš oddělovat.

V Jihlavě dělníci dokončují nový domov pro seniory, který bude spadat pod Domov Ždírec. Budete tedy Jihlavu řídit ze Ždírce?

Když jsem poprvé viděla projekt někdy před čtyřmi lety, byla jsem z něj nadšená. To je nádherná budova. Po devíti letech, co jsem tady, jsem navíc už já sama potřebovala změnu. Přišla jsem z byznys prostředí, a to je úplně jiný koncept. Přirozeně to bude tak, že bude Jihlava řídit Ždírec. Bude tam ředitelství, ekonomika, správa, a tady budeme mít další divizi, která bude bez řídicí nadstavby. Je logický krok takto domovy spojovat, sociální služby jsou nesmírně nákladné.

Vidíte nějaká negativa tohoto kroku?

Možná trošičku klesne kvalita výkaznictví a různých tabulek, ale zase se uspoří prostředky. Musí se to vybalancovat a je potřeba si říct, jestli je důležitějších deset stejných tabulek a papírů nebo uspořené miliony. Tak to vidím já.

V krajské síti je řada domovů pro seniory. Vnímáte se vzájemně jako konkurence, nebo jste spíše partnery?

Jsme víceméně partneři a v případě zavádění nových projektů a činností nahlížíme tam, kde už jsou dál. Pomáháme si.

Někteří senioři si dají žádost do více domovů a pak jdou tam, kde je místo. Co když potom mohou nastoupit někam, kde jsou blíže rodině? Dochází ke stěhování?

Je pravda, že co se týče počtu žádostí, nevzniká tu prostor pro konkurenci. Jsme rádi, že postupně uspokojujeme ty, co si zažádají a stěhování klientů je zanedbatelné procento. Ano, klienti si většinou dají žádost do více domovů a v případě, že se jim tam nelíbí, mohou se přestěhovat, ale není to časté.

Vyřeší nedostatek míst nový domov pro seniory, který dělníci dokončují v Jihlavě?

Bude to pořád málo, ale nastavená národní strategie směřuje k tomu udržet rodinu co nejdéle pohromadě. Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšilo před dvěma roky příspěvek na péči na docela pěkné částky. Seniorům, o které pečuje rodina, narostl příspěvek z třinácti na devatenáct tisíc dvě stě (od letoška i v domovech). Spolu s důchodem je to dobrá možnost pro členy rodiny nespokojené nebo nemající zaměstnání, skloubit výdělek s péčí o své rodiče, babičky a dědečky. A tak by to mělo být, ne kumulovat seniory do, řekněme, velkokapacitních center, kde hrozí peklo při vypuknutí různých nemocí, což jsme si nedávno ověřili při koronaviru, kde v některých domovech musela pomáhat i armáda. To je pak lavina, která se těžko zadržuje.

Boj s koronavirem přitom trvá už bezmála dva roky. Jak to snášíte?

Nemá to konce a jsme z toho už všichni unavení. Zaměstnanci v přímé péči melou z posledního, setrvačně. Musí se stihnout střídat s nemocnými. Teď jsme zavřeli domov, začali jsme mít vysoké počty nemocných zaměstnanců. Řešíme to tak, že stahujeme ranní směny a komunikujeme se zaměstnanci, u kterých je to alespoň trochu možné, aby se co nejdříve vrátili, samozřejmě pokud jim to zdravotní stav dovolí. Nemusíme je nutit, cítí sami odpovědnost.

Takto vypjatá situace tu je už od jara 2020?

To ne. V první vlně jsme dlouho odolávali, až na Vánoce se k nám nastěhoval koronavirus. A loni jsme tím také proplouvali docela šikovně, až teď nás omikron zasahuje.

Další nepříjemností je zdražování energií, s tím budete také bojovat?

Budeme řešit jen elektrickou energii, vytápění celého obrovského komplexu jsme si zajistili z bioplynové stanice, která je za humny. Tam jsme si hodně polepšili. V době, kdy jsem nastoupila, jsme za teplo platili zhruba sto tisíc měsíčně, dneska je to asi padesát až sedmdesát tisíc. Od roku 2014 jsme ušetřili tři a půl milionu korun. Ale pro případ výpadku bioplynové stanice, což se zatím nikdy nestalo, jsme stále napojeni na původní plynovou přípojku.

Elektřina ale podraží, zvednete klientům poplatky, až to vyhláška ministerstva umožní? Nebo raději třeba zmenšíte porce v jídelně či zredukujete počet zaměstnanců?

Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jídla jsou pro klienty středobod, jak jsem říkala, na snížení porcí nemáme ani pomyšlení. Co se týče personálu, jsme na tom v porovnání s jinými domovy dobře. V některých oblastech jsme na hraně, ale zvládáme to. Tudy cesta nepovede.

Mohl bych se zeptat, jak je to s platy? Neodchází vám zaměstnanci za lepším?

Mzdy rostou a za to musím vyslovit dík. Když jsem sem v roce 2013 nastoupila, tak jsem se styděla za ty platy, to byla ostuda tehdejších vlád. Za posledních šest let platy narostly pěkně, lidé si práce váží, pracuje se jim lépe a pomohlo to i ke stabilizaci kolektivu. Udržet tady pracovníka se třinácti, patnácti tisíci hrubého, to byl problém, dnes jsou platy několikanásobně vyšší.

Jak se daří organizovat v Domově Ždírec nějakou kulturu, když člověk pořád neví, jak se bude vyvíjet pandemická situace?

Zatím to máme omezené a nevíme, kdy nás v plné síle zasáhne omikron. Nemůžeme si domluvit žádného herce, zpěváka ani děti ze školky. Poslední byla oslava tříkrálová, kterou jsme realizovali s pomocí vlastních zaměstnanců. Uvidíme, co se bude dít dál, nemá cenu nic domlouvat. Začneme to řešit na přelomu března a dubna, jestli bude možné znovu najet na to, co jsme tu pořádali. A byly to krásné akce - zmíním třeba kavárničky dříve narozených v místním kulturním domě, kam se sjížděli lidé z okolí, klienti z ostatních domovů.

Co děti ze školky, jejich návštěvy vám také chybí?

Děti z mateřské školy nebylo možné dva roky pozvat, byly velmi rizikovými nosiči. Přitom školička sem dříve chodila několikrát do roka, to jsou nádherné akce, když vidíte generace lidí osmdesát plus a malinké děti, to jdou slzy do očí. K těm akcím se chceme vrátit co nejdříve. I dětem se to líbí, vždycky tady dostanou nějakou dobrotu.

Loni v létě sem přijel i stánek se zmrzlinou…

To jsme pořádali poprvé, byl to moc hezký nápad našich děvčat, sociálních pracovnic. Nejen klientům, ale i zaměstnancům se to velmi líbilo. Těch akcí, které se dají konat, je moc, ale teď nemůžeme dělat téměř nic.