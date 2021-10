Následně překvapuje informací, že letos bude v provozu šedesát zájmových útvarů. Tam by mohlo chodit kolem osmi set dětí. V budově pro ně je kuchyňka, sál pro taneční kroužky, klub malých techniků i s keramikou, místnost pro malé rybáře či myslivce, divadelní sál, hudebna a mnoho dalších. „Kroužků je opravdu hodně s různým zaměřením, tak se využití místností různě mění,“ říká při představování ředitel. Dům dětí a mládeže mí přitom i jiné aktivity. V létě to jsou tři tábory, kdy má být příští rok nově i příměstský a řada dalších akcí pro nejmenší.

Dělníci sice skončili svou práci již loni v září, záhy ale musel Dům dětí a mládeže zavřít a celý další rok byl jeho provoz závislý na vládních opatřeních. „Každou chvilku, kdy jsme mohli mít otevřeno, jsme využili,“ říká ředitel Luboš Janovský s tím, že Dům dětí a mládeže nyní vrací peníze za neodučené hodiny. V Telči se v průměru platí tři sta padesát korun za rok. „Někdo nad tím mávne rukou, ale jsou rodiny, které mají tři děti a každé chodí do dvou kroužků, tam je to významná částka,“ uvědomuje si ředitel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.